Yine olmadı! Yılmaz Vural...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tecrübeli çalıştırıcı transferde yine gündemdeydi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aranan teknik direktör olan Yılmaz Vural için ünlü bir kulüp harekete geçti... İşte o gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Maddi açıdan yaşanan sıkıntılar Anadolu Efsanesi’nin elini kolunu bağlasa da, konulan hedefler için girişimler sürdürülüyor. İlk olarak teknik direktörü belirlemek isteyen Es-Es, Ümit Özat ile tesislerde bir görüşme yapmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Görüşmenin olumlu sonuçlanmaması üzerine, son günlerde Yılmaz Vural ismi ön plana alındı. 5 maç Eskişehirspor’un başına gelen tecrübeli teknik adam, takımın Spor Toto 1. Lig’den düşmesine müsaade etmemişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sosyal medya sitelerinde görüşmelerin devam ettiği iddia edilirken, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Yılmaz Vural ile anlaşamadıklarını belirtti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Girişimlerin devam ettiğini aktaran Başkan Ünal, konulan şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini tekrar ifade etti. (Habertürk)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rus şarkıcı Zvezda, ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nın eğlencelerine, sırtında Türk bayrağı ve elinde darbuka ile katıldı. Genç şarkıcının o eğlenceli anlarını izlemek için videoya tıklayınız...