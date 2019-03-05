Yine olay yarattı! Neymar Rio'da...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYine olay yarattı! Neymar Rio'da...
GeriFutbol Yine olay yarattı! Neymar Rio'da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Reuters
05 Mart 2019 - 14:33,

Yine olay yarattı! Neymar Rio'da...

Saha içinde olduğu kadar saha dışındaki hareketleriyle de gündeme gelen Neymar, ülkesi Brezilya'da Rio Karnavalı'na katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/17

Saha içinde olduğu kadar saha dışındaki hareketleriyle de gündeme gelen Neymar, ülkesi Brezilya'da Rio Karnavalı'na katıldı.

2/17

Sakatlığından dolayı bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Sambacı, bunu fırsata çevirdi.

3/17

Ülkenin ünlüleri ve şarkıcılarıyla bir araya gelen Neymar'a karnavalda inanılmaz bir ilgi vardı.

4/17

Rehabilitasyon sürecinde olan ve PSG'ye ne zaman döneceği konusu muallak olan Neymar, basında hakkında çıkan haberlere ise isyan etti.

5/17

Eğlence hayatına düşkünlüğü yüzünden sık sakatlandığı iddialarına karşı çıkan Brezilyalı yıldız, Globo Esporte'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

6/17

"Sosyal hayatımın sahadaki performansımı olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Bu tür bir çıkarımı komik buluyorum. Sahadaki istatistiklerim oldukça iyi. "

7/17

"2016 Olimpiyatları'nda da söylemiştim. Bu hayat benim hayatım. Yaptığım şeyler beni bağlar ve böyle devam edeceğim."

8/17

"Sahada beni eleştirebilirsiniz, performansım hakkında konuşabilirsiniz. Saha dışında ise işime ben bakarım. Bir şeyi istersem onu yaparım. 27 yaşındayım, hayat benim hayatım"

9/17

Karnavalda en çok ilgiyi alan isim olan Neymar'dan özel kareler...

10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17

Neymar'ın PSG formasıyla akıllara kazınan en güzel anları... (VİDEO)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Yine olay yarattı! Neymar Rio'da...

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...

İnanılmaz! 50 milyon dolar karşılığında...

Emre Mor'a aşk golü Cem'den!