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Futbol
18 Aralık 2019 - 09:30,

Yine Gökhan Çıra yine olay! Galatasaray -Tuzlaspor maçı sonrası...

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası saha içinde ve soyunma odası koridorlarında istenmeyen olaylar yaşandı. Gecenin olay adamı Gökhan Çıra'nın gece yarısı yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

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Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor’un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmişti.

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Soyunma odasında çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaşan genç futbolcu, “Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım, tebrikler” mesajını paylaştı.

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Maçın ardından ise Muslera, Gökhan Çıra'nın yanına gidip, 'Galatasaray-Tuzlaspor: 0-2’ diye yazıp fotoğraflı paylaşım yapan futbolcuya “N’oldu, konuşsana!” diye çıkıştı. İkilinin yaşadığı bu diyalog sahanın karışmasına neden olurken soyunma odası koridorlarında yumruklaşmalar yaşandı. Bunun üzerine iki takımın diğer oyuncuları arasında arbede yaşandı. 

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Her iki ekipten çok sayıda kişinin birbirlerine yumruk attığı görüldü. Arbedede G.Saray Medya Direktörü Hande Sümertaş da darbe aldı.

5BiRBiRLERiNE GiRDiLER

BiRBiRLERiNE GiRDiLER

Kavgacılar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. İki taraf, olaylar nedeniyle birbirlerini suçladı.

6MUSLERA İLE FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞTİ

MUSLERA İLE FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞTİ

Olaylı maçın ardından Gökhan'ın Galatasaray alt yapısında forma giydiği dönem Muslera ile çekilmiş fotoğrafı çokça paylaşıldı. Gökhan Çıra’ya sarı kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Selin Ciğerci ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Çıra maçın ardından ise çok konuşulacak bir paylaşım daha yaptı.

7“BENİ EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN”

“BENİ EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN”

Maçın ardından sosyal medya hesabından video yayınlayan Gökhan Çıra'nın sözleri şöyle;
“Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim’i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler.

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"Galatasaray’ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir."

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"Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun.”

10MUSLERA: VURMADIM

MUSLERA: VURMADIM

Kavgaya sebep olduğu iddia edilen Muslera, Gökhan Çıra’yı kast ederek, “Bizim altyapımızdan bir oyuncu saygısızlık yapmıştı. Ben de kendisine, ‘Saygılı olmalısın’ dedim. ‘Muslera vurdu’ diyorlarsa görüntü göstersinler. Vurmadım” dedi.  

11‘TERiM, MAFYA MISIN’

‘TERiM, MAFYA MISIN!’

Gökhan Çıra ise, “Muslera yanıma gelip küfür etti. Fatih Terim’in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? ifadelerini kullandı.

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İşte Gökhan'ın sözleri...

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