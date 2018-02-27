Yılmaz Vural: Sen kimsin ki beni gönderiyorsun

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yılmaz Vural, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu. Deneyimli teknik adam gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
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İşte Vural'ın sözlerinden satırbaşları...
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"Taze taze yeni bir kulüpten ayrıldım ve canım sıkılıyor. İnsanlar bizden bir şey bekliyor. Almanya'daydım 20 gündür ve Mustafa Başkan telefon etti. Ben aslında Spor Toto 1. Lig'de 13 takımdan teklif aldım. 'Gidelim dedik.' işe başlamış olduk. Bitiş de aniden oldu. Perşembe günü antrenman yaptık. Oyuncular toplantı yapmış ve bana geldiler, 'Oyuncu arkadaşlar sizinle devam etmek istemiyor.' dedi. Bunları söyleyenler de Caner ve Çağlar... Gençlerbirliği'nde de erken oldu. Bu işin raconu neyse öyle yapılması lazım."
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"Yönetimin araya girip, bu sıkıntıyı çözmesi lazım. Biz de 'Olmaz başkan.' dedik. Kulüp yönetimi tavır alsa, bu iş toparlanırdı ama böyle düşünen oyuncu grubu ile olmazdı. Bizim tavrımız demek ki onlara yüksek geldi. Yaş grubu yüksek bir takım vardı. Biraz canları yandı galiba. Ona üzüldüm... Biz buraya birilerini memnun etmeye gelmiyoruz. 'Ağır antrenman' diye bir şey olmaz."
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"Göztepe'de de yaşadık ama oyuncuya karşı daha iyiydi onlar. Antrenöre teslim olan oyuncu grubu ile çalışmak daha uygun oluyor. Böyle bir gruba benim gibi bir adamı getirmemeleri lazımdı. 'Yılmaz Vural, toplantı yapıyor.' diye adımızı çıkardılar. Haftada 1-2 saati fazla görüyorsan da yuh sana yani."
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"Giresunspor tamamen oyuncuya teslim olmuş durumda. Hocayı yolladınız, o zaman Ümraniye'yi neden yenemediniz? Genel olarak oyuncular da alınmasın. Süper Lig'de barınamayan oyuncular Spor Toto 1. Lig'e geliyor. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yabancı oyuncular göndermeye çalışıyor. Sen kimsin ki beni gönderiyorsun?"
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"Biz kötüyüz ama 5 tane bu lige takım kim çıkardı? Saçma sapan işler. Adama görev veriyorsun ama taktik, disiplin diye bir şey yok. İşini yapacaksın yani. Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar. Her şeyin içine girmeye çalışıyorlar. Artık nefret geldi ve şeytan 'Bırak, bu işi yapma.' diyor. Her takımda bu iş böyle. Çok seviyorsanız hocanızı ve onun için oynayın ve kazanın. Şimdi de Metin Diyadin geri döndü. Metin ile de ben gitmeden önce konuştum ve şimdi de onun oraya dönmesine de şaşıyorum. Ümit Hoca ve Kemal Hoca'nın başına da geldi. Niye yolluyorsunuz o zaman? Bu iş iyi gitmiyor."
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"İyi oyuncun varsa, iyi teknik direktör oluyorsun. Fatih Terim çalıştırsın bakalım Elazığspor'u. Şampiyon yapsın da göreyim. Çalıştığı iki takım var. Biri Galatasaray, biri milli takım. Göztepe'de, Ankaragücü'nde ne yaptı?"