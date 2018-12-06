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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet ArÅŸiv
06 AralÄ±k 2018 - 14:33,

YÄ±lmaz Vural ortalÄ±ÄŸÄ± salladÄ±! Unutulmaz...

Adana Demirspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ YÄ±lmaz Vural yine aÃ§Ä±klamalarÄ±yla gÃ¼ndemde...

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AÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, sempatikliÄŸi ile herkesin Ã§ok sevdiÄŸi Teknik DirektÃ¶r YÄ±lmaz Vural'Ä±n bizleri gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve bazen de Ã§ok tepki Ã§eken aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± sizler iÃ§in derledik.

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Ä°ÅŸte YÄ±lmaz Vural'Ä±n tarihe geÃ§en o sÃ¶zleri...

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"Barcelona'yla aynÄ± manteliteye sahibiz, aynÄ± oyunu oynuyoruz. Tek farkÄ±mÄ±z; onlar ÅŸampiyonluÄŸa oynuyor, biz kÃ¼me dÃ¼ÅŸmemeye."

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"TÃ¼rkiyeâ€™ye yabancÄ± teknik direktÃ¶r getirmeyin. Ben TÃ¼rkÃ§e anlatamÄ±yorum, onlar nasÄ±l anlatacak?"

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OsmanlÄ±spor'un baÅŸÄ±na geÃ§mesinden sonra "Maalesef imparator olamadÄ±k ama inÅŸallah burada padiÅŸah oluruz."

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"EÄŸer milli takÄ±ma yabancÄ± hoca alÄ±nacaksa benim Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±m da var."

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"Ben FenerbahÃ§e'nin baÅŸÄ±na geÃ§eyim 50 bin kiÅŸiyi orgazm ederim. Taraftar oynatacaÄŸÄ±m futbolla bÃ¼yÃ¼lenir, keyiften dÃ¶rt kÃ¶ÅŸe olur."

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4-1 kaybettikleri Kayserispor maÃ§Ä± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama... "Kayserispor resmen bize tecavÃ¼z etti. Kolay goller yedik, karÅŸÄ±lÄ±k verdik ama yeterli olmadÄ±."

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Milli takÄ±m teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "BaÅŸbakan halka duyarsÄ±z kalmamalÄ±, Refaranduma gitsin Halk beni istiyor."

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Kaybedilen maÃ§Ä±n ardÄ±ndan rakibin nasÄ±l kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±sa ve Ã¶z olarak aÃ§Ä±kladÄ±; "Åžeyin muhabbeti olmaz."

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Gazeteci: BaÅŸkan olsaydÄ±nÄ±z kiminle Ã§alÄ±ÅŸmak isterdiniz? YÄ±lmaz Vural: "Kendimle Ã§alÄ±ÅŸmak isterdim, Ã§Ã¼nkÃ¼ kendimi iyi tanÄ±yorum."Â 

12/14

"Benim aptal oÄŸlum, afedersin gerizekalÄ± oÄŸlum Marvin, bizi kepaze duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Ä°Ã§eride benimle hesabÄ± var." (onedio)Â Â

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YÄ±lmaz Vural yine kendinden geÃ§ti!

Adana Demirspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ YÄ±lmaz Vural, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde Adana'da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± sonrasÄ±, soluÄŸu yine tribÃ¼nlerde aldÄ±...

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GÃ¼nÃ¼n en popÃ¼ler bahisleri burada, incelemek iÃ§in tÄ±klayÄ±n!

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