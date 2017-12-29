Yılmaz Vural: Fatih Terim'den önce bana geldiler

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Haber Türk'te önemli ifadeler kullandı. İşte Vural'ın sözlerinden satırbaşları...
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Ben Türkiye'de 33 takım çalıştırmışım. Bu benim değil ülkenin kepazeliği. Benim kabahatim değil bu. Hiçbir istikrarsızlığım yok."
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Ben şimdi çalışmıyorum. Güzel bir şey mi benim adıma? Siz bir takımı (Göztepe) lige çıkarmışsınız ama işsizsiniz. Nedir peki kriter nedir bu ülkede? Benden başarı istemişsiniz, başarılı kılmışım takımı."
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Nereye gitsem insanlar bana sevgi saygı gösteriyor. Ben hiçbir yerde kötü karşılanmam. Kötü davranılmaz bana. Demek ki insanların sevgisini kazanmışım. Yanlış hareketim olmamış"
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Bugüne kadar ne menajerlerden para almışımdır, ne de futbol dışında bir işe bulaşmışımdır. Benle ne diye uğraşıyorlar. İşte hoca takla attı, hoca öfkelendi. Hep magazinsel takılmışlardır bana."
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 6
"Futbol nedir eğlence değil mi? Kavga etmek için mi gidiyorsun? Gösteri bu. Eğlence boyutu var bu işin. Almanya'da eğitimini aldığım şey bu....
3 büyüklerin başına neden getirilmiyorsunuz" sorusuna, "Ben olsam beni getiririm." diye cevap veren Vural akabinde şunları söyledi:
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Igor Tudor gönderilince Galatasaray yönetiminden beni aradılar. Yönetim'de büyük çoğunluk seni takımın başında görmek istiyor dedi. Ama sonra Fatih Terim geldi.