Yılmaz Vural Dünya Kupası yolunda!

Teknik Direktör Yılmaz Vural, beIN SPORTS Haber'de Nazlı Canyurt'a açıklamalarda bulundu. Vural'ın açıklamaları şu şekilde:
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Spor Arena Haber
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Teknik Direktör Yılmaz Vural, beIN SPORTS Haber'de Nazlı Canyurt'a açıklamalarda bulundu. Vural'ın açıklamaları şu şekilde:
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İran'dan bir takımla İstanbul'da görüştüm. Belkide gidebiliriz bakalım bilmiyorum. İran Milli Takımı'nın Portekizli bir hocası vardı Dünya Kupası sonrası Cezayir'le anlaşıyor. Ondan sonrada orası boşalıyor.
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Çok farklı bir durum var ama bilmiyorum. Kolay olmuyor bu işler. Geliyorsun, gidiyorsun zor tabii bu işler. Ligden bir kaç takımla görüştüm. Bir alt ligden de 12 takımın başkanıyla görüştüm. Ama olmadı. Düşmemeye oynayan, sıkıntıları olan. Puanları silinen bir çok kulübün hali iyi değil. İş olsun diye bir sürü takımda çalışırsınız. Ama bunlar zaman kaybı olur. Bir amaç ve hedef olmalı.
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Bu ülkede 33 yıl meslekte kalmak kolay mı? Kolay değil. İnsan bir merak eder bu adam ne yapar İstanbul takımlarında. Bana bu ülkede kimle çalışmak istersin dersen Göksel Gümüşdağ ile çalışmak isterim derim. En beğendiğim takım Başakşehir. Abdullah Avcı üst üste mağlubiyetler alsa bile arkasında durabilecek bir başkana sahipler. Diğer takımlarda böyle mi? 1 beraberlik 3 mağlubiyetle gideceklerini biliyorlar. Bana bu takımda kalacaklarının garantisini versinler ben de alt yapıdan genç oyuncu alıp oynatabilirim. Biz de hep doğaçlama oynanıyor. Hiç set oyunu yok.