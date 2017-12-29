Yıllık 12 milyon Euro'yu reddetti!

Ocak ayı transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer söylentileri artmaya başlıyor. İşte ocak ayının gelmesine kısa bir süre kala, dikkat çeken gelişmeler...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Ocak ayı transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer söylentileri artmaya başlıyor. İşte ocak ayının gelmesine kısa bir süre kala, dikkat çeken gelişmeler...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
2 / 7
JUVENTUS'UN EMRE CAN ISRARI
İtalya Serie A devi Juventus, Liverpool'daki geleceği belirsiz olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı radarına aldı. Torino kulübü, 23 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda bonservissiz olarak renklerine katmak istiyor. Emre Can'ın sezon sonunda kulübü Liverpool ile sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla genç yıldızı ocak ayıdan itibaren istediği kulübe imza atabilecek.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
3 / 7
INTER MKHITARYAN'I TAKİPTE
Serie A'da bu sezon iyi bir form grafiği gösteren Inter Milan, Manchester United'dan ayrılması beklenen Henrikh Mkhitaryan'ın durumunu izliyor. Kasım ayında Jose Mourinho, form düşüklüğünden dolayı Ermeni futbolcuyu oynatmadığını söylemişti. Inter bu bölgede Henrikh Mkhitaryan ile birlikte Barcelona'dan Gerard Deulofeu ve PSG'den Javier Pastore gibi isimleri de listesinde tutuyor.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
4 / 7
DZEKO 12 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
Gol orucuna giren Edin Dzeko'ya yine de teklifler geliyor. Meksika'nın Monterrey takımından teklif alan Boşnak oyuncuya Çin Süper Ligi'nden 12 milyon Euro net yıllık ücret teklif edildi. Radyo Sarajevo'nun haberine göre yıldız forvet bu teklifi elinin tersiyle itti. Dzeko son 14 maçta sadece 1 gol atabildi. Pivot santrforun bu sezon 24 maçta 11 golü var...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
5 / 7
DI MARIA BARÇA'YA MI
PSG'nin rekor transferleri Arjantinli dünya yıldızı Angel di Maria'yı arka plana itti. Yedek kalmak istemeyen yıldız futbolcunun Barcelona ile anlaştığı ifade ediliyor. ESPN'in haberine göre Di Maria Barça ile çoktan anlaştı. 29 yaşındaki futboclunun Barcelona'ya maliyetinin ise 60 milyon Euro civarında olacağı iddia ediliyor...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
6 / 7
GABIGOL BELİRSİZLİĞİ
Brezilya'da gösterdiği formla "Yeni Neymar" etiketi alıp Inter'e transfer olan Garbiel Barbosa (Gabigol) Benfica'da da aradığını bulamadı. Inter'in Benfica'ya kiralık olarak gönderdiği genç forvetin menajeri Cesar Boaventura, oyuncunun bir şansı hak ettiğini söyledi. Boaventura," Yüzde yüz Benfica'dab ayrılacak diyemem ama ihtimal büyük. Fazla süre alamadı. Yeteneğini gittiği her takımda gösterir, yeter ki şans bulsun. Inter'e mi dönecek, yoksa Brezilya'ya mı gidecek bilmiyorum. Karar yakında verilir" diye konuştu...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
7 / 7
DYBALA İDDİASI
Manchester United'da Jose Mourinho, gözüne giremeyen Henrikh Mkhitaryan'ı elden çıkarmaya çalışıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Henrikh Mkhitaryan'ı kullanarak Paulo Dybala için flaş bir hamle yaptığı iddia edildi. The Sun'ın haberine göre Arjantinli yıldız için 70 milyon sterlin ile birlikte Ermeni futbolcunun bonservisi teklif edildi. Juventus'un bu teklifi reddettiği ileri sürüldü.