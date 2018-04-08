Yıllar süren küslük bitti! İlk defa el sıkıştılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste ilk 11'de forma şansı yakaladı. Sarı-lacivertlilere sezon başında gelen Soldado, bu maça kadar lig, kupa ve Avrupa'da üst üste en fazla iki karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı. Soldado, ligin 26. haftasında Galatasaray, 27. haftasında Kayserispor ve 28. haftasında ise Osmanlıspor maçlarında ilk 11'de forma giydi.
Foto: AA,DHA,İHA
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23 BİN KİŞİ SEYRETTi
Fenerbahçeli taraftarlar, derbiler hariç diğer maçlara oranla bu karşılaşmada tribünleri daha fazla doldurdu. Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken sarı-lacivertli taraftarlar da Kadıköy'ü daha fazla doldurmaya başladı. Ülker Stadı'nda yaklaşık 23 bin sarı-lacivertli taraftar takımlarına destek oldu. Osmanlıspor'u desteklemek için İstanbul'a gelen 150 kadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.
Foto: AA,DHA,İHA
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Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel ile Osmanlıspor'un kaptanı Yalçın Ayhan arasındaki küslük bitti. Yalçın Ayhan'ın Kasımpaşa'da oynadığı dönemde yaşanan tartışmadan sonra bu iki futbolcu karşı karşıya geldikleri hiçbir maçta birbirinin elini sıkmamıştı. Sahaya kaptan çıkan iki futbolcu, seremonide el sıkışmasa da hakemlerin yanına kale seçimi için gittiklerinde bu duruma son verdiler. İki futbolcu el sıkışıp birbirlerine başarı dileyerek, uzun yıllardır devam eden el sıkışmama durumlarına da son verdi.
Foto: AA,DHA,İHA
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2013 Şubat ayında Kasımpaşa'da forma giyen Yalçın Ayhan, Volkan Demirel ile sözlü tartışmaya girdi. Küfürleşmelerin olduğu kavgada olay dışarıya kadar taşmıştı. İkili o günden bu yana seremonilerde el sıkışmıyorlardı. Bugün küslük bozuldu.
Foto: AA,DHA,İHA
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Fenerbahçe - Osmanlıspor maçının 54. dakikasında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı. Martin Skrtel'in golünde Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas, topu tehlikeli bir yerde tuttu. Yan hakem Karcemarskas'ın topu çizgi gerisinde kontrol ettiğini tespit ederek santraya koştu. Hakem Halil Umut Meler ise golü verdi. Hakem golü verdikten sonra Osmanlıspor futbolcuları Meler'e epeyce itiraz etti. Meler kararından caymazken sarı-lacivertliler bu golle 1-0 öne geçti. Kısır geçen ilk yarıda Fenerbahçe pozisyon bulmakta zorlanmıştı. Valbuena'nın oyuna girişiyle hücumda daha etkili olan ev sahibi takım, Osmanlı kalesinde epey tehlike yarattı. Rıdvan Dilmen, BeIN Sports'tan Güntekin Onay ile konuştuğunu ve pozisyonun gol olduğunu ifade etti.
Foto: AA,DHA,İHA
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Maçtan özel kareler sizlerle...
Foto: AA,DHA,İHA
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