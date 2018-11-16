Yıllar sonra itiraf etti! Galatasaray...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray ile ilgili önemli bir itirafta da bulunan Rüştü Reçber, tartışılacak sözlere imza attı...
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 'İşte o an' projesi kapsamında Türk milli takımının eski kalecisi Rüştü Reçber, Sivas'ta cumhuriyet Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.
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Rüştü Reçber futbola başlama öyküsü ve futbol hayatı boyunca unutamadığı anları paylaştı. Futbol kariyeri hakkında konuşan Reçber, "Bir insanın kariyeri başlangıç ve bitiriş olarak önemlidir. Ben şanslı insanlardan birisiyim. Başladığım nokta Antalyaspor, Fenerbahçe, Barcelona ve bırakırken de Beşiktaş. Profesyonel 22 yıllık futbol kariyerimde 19'u en üst seviye takımlarda geçti" derken şunları söyledi...
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- Bu nedenle çok şanslıyım. Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli takımlarında oynamışım. Böyle bir kariyere sahip olabilmek önemlidir. Ayrıca 16 yıl da Türk milli takımda oynayabilmek, kendimi seçilmiş insanlardan birisi olarak görüyorum.
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- Barcelona benim için ulaşmak istediğim bir yerdi ve ulaştım. Hani bazen biz söyleriz ya 'hayallerinizden vazgeçmeyin'. Gerçekleşmeyecek diye düşünüyorsunuz ama gerçekleşiyor. Barcelona benim çocukluğumun takımıdır. Ben de düşündüm olur mu diye. Ama oldu. Hayallerinizden vazgeçmeyin.
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- Galatasaray'dan 2 kez teklif aldım. Birincisi 1993 yılında ikincisi ise Fenerbahçe'den ayrıldığım zaman aldım. Ama gitmem doğru olmazdı. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabetin boyutlarını biliyordum.
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- Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet bambaşkadır. Ne kendimi yaralayayım dedim. Ne de insanları yaralayayım diye düşündüm ve o yüzden gitmedim.
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- Yabancıya karşı bir insan değilim. Ama yabancı sayısına karşı bir insanım. Bu adımdan da biran önce dönülmez ise biz ruhumuzla ve duygularımızla oynayan bir milli takımı görmekte çok zorlanacağız.