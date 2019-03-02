Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yılın transfer bombası! Ezeli rakip Babel'i bitirdi...
Beşiktaş'tan ayrılan Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da parlak günler geçiremiyor.
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Hollandalı futbolcunun Süper Lig'e geri dönmek için Beşiktaş'ın ezeli rakibi ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
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Şu anda 27.haftası geride kalan İngiltere Premier Ligi’nde 19. sırada olan Fulham Kulübü, geride kalan haftalarda bir mucizeye imza atmazsa küme düşecek.
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Devre arasında Beşiktaş ile yollarını ayırıp Premier Lig takımlarından Fulham’a 6 aylığına imza atan 32 yaşındaki Babel’in mayıs ayında buradan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira düşme hattında yer alan siyah beyazlı ekibin kümede kalması oldukça zor görünüyor.
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İngiliz kulübünde geleceği olmadığını gören Hollandalı futbolcu, menajerine kulüp araması talimatını verdi. Babel, Fulham'ın küme düşmesi durumunda İstanbul ekibine gelmeyi kabul etti!
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Galatasaray, Ryan Babel’i gözüne kestirdi... Onyekuru’nun sezon sonunda Everton’a dönecek olması, Luyindama’nın ise zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle transfer dönemine 5 milyon Euro’luk giderle başlayarak eksiye düşecek olan Galatasaray, UEFA’nın, Finansal Fair-Play kriterleri kapsamında koyduğu bonservis bedeli kısıtı nedeniyle adımlarını dikkatli atarken, bedelsiz gelmesi gündemde olan Babel yakından takip edilmeye başlandı.
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Bonservisinin sezon sonunda elinde olması, transfer şartlarının uygunluğu, Türkiye Ligi’ni tanıması ve hücumda birçok bölgede oynayabilme özelliği nedeniyle teknik direktör Fatih Terim’in de bu transfere onay verdiği öğrenildi.
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FATİH TERİM ONAY VERDİ
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk ile yakın dost olan, aynı menajerle çalışan Babel’in temsilcisi Haatrecht, oyuncusunu sarı kırmızılılara önerdi.
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ONYEKURU'NUN HALEFİ OLACAK
Gelecek sezon Championship Ligi’nde oynamayı düşünmeyen Babel de Galatasaray’a geçecek. Sarı kırmızılı kulübün yöneticileri ve menajer Haatrecht arasında yapılan görüşmeler sonucunda Babel, Fulham küme düşerse sarı kırmızılılara gelmeyi kabul etti.
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Kiralık olarak forma giyen Onyekuru’nun Everton’a dönüşü sonrasında Galatasaray, bonservis bedeli ödemeden o bölgeyi Ryan Babel ile doldurmuş olacak.
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Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ta toplam 19 maça çıkıp 6 gol atan Babel, Fulham’da 6 kez forma giydi.
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Ryan Babel devre arası transfer döneminde Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olmuştu... (VİDEO)