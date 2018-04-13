Yılın transfer bombası! Burak Yılmaz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş transfer harekatına erken başladı. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş eski öğrencisi Burak Yılmaz için istekli...
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Sezonun bitmesine ve transfer döneminin başlamasına belki daha çok var ama devler, planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sezonun ilk bombasını ise Beşiktaş’ın patlatacağı ortaya çıktı. Buna göre, Negredo’dan bir türlü beklediği verimi alamayan Kartal’ın, eski oyuncusu ve Trabzonspor’un yıldızı Burak Yılmaz için düğmeye bastığı öğrenildi.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Deneyimli oyuncunun Siyah-Beyazlı renklerle yakınlığı ilk değil. Sezon başında da teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon’dan eski öğrencisi olan Burak’ı çok istemiş, ancak bu transferi Çin’den gerçekleştiren Trabzonspor olmuştu.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Maliyeti çok yüksek
Şimdi ise şartlar özellikle ekonomik olarak daha müsait durumda. Çünkü göreve yeni gelen Trabzonspor Yönetimi, her fırsatta ağır ekonomik şartlardan şikayet ediyor ve maliyeti yüksek futbolcuların satılabileceğini paylaşıyor. Yılda 3 milyon 250 bin Euro kazanan (16 milyon TL) Burak Yılmaz’ın da kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Başkanlar görüşecek
Bu sezon 22 maçta 22 golü bulunan ve krallık yarışına devam eden Burak Yılmaz için Trabzonspor’un makul bir bonservis bedeli belirleyeceği, 32 yaşındaki futbolcunun da Bordo-Mavili ekipten alacağı rakamlara Beşiktaş’a imza atacağı gelen haberler arasında. En kısa zamanda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Trabzonspor’un yeni patronu Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geleceği ifade edildi.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Güneş ile doğmuştu
Burak Yılmaz, Eskişehir’den Gökhan Ünal’ın bonusu olarak geldiği Trabzonspor’da adeta yeniden doğmuş ve gol krallığı yaşadıktan sonra önce Galatasaray’ın ardından da Çin’in yolunu tutmuştu.