Yılın büyük sürprizine imza atıyor! Tereddüt etmeden...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYılın büyük sürprizine imza atıyor! Tereddüt etmeden...
GeriFutbol Yılın büyük sürprizine imza atıyor! Tereddüt etmeden...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
02 Nisan 2019 - 08:08,

Yılın büyük sürprizine imza atıyor! Tereddüt etmeden...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki yıl ile ilgili radikal bir karar aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/15

Bu sene büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertli ekipte taşlar yerinden oynuyor…

2/15

Çarpıcı iddianın sahibi ise Balkan medyası…

3/15

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, önemli bir hamle yapıyor.

4/15

Gelecek sezon işi şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, iki yıldız ismi gözüne kestirdi.

5/15

Başkan Ali Koç’un transfer için bizzat devreye girdiği aktarılırken, bu iki hamle şimdiden taraftarı heyecanlandırdı.

6/15

Bu sezon 26 maçta 10 gol atıp 12 de asist yapan Edin Visca için Fenerbahçe gemileri yaktı.

7/15

Boşnak futbolcu da Anadolu Yakası’na geçiş için hazırlıklarını yaptı.

8/15

Visca’nın Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

9/15

Sözleşmesi 2020’de sona erecek Visca için sarı lacivertli ekip bonservis ödemek durumunda.

10/15

Kontratın bitimine 1 yıl kalması bonservis ücretinin daha makul seviyelerde olması anlamına da geliyor.

11/15PAKET TEKLİF

PAKET TEKLİF

Sarı lacivertlilerin gözüne kestirdiği bir diğer isim ise İrfan Can Kahveci…

12/15

Genç yıldızı da kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe’nin paket teklifle İstanbul ekibinin kapısını çalacağı ifade edildi.

13/15

Çok sayıda Avrupa kulübünün de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri menajeri de doğrulamıştı.

14/15

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık maçında, Eskişehirspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmişti...

15/15

İddaa’da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Yılın büyük sürprizine imza atıyor! Tereddüt etmeden...

Fatih Terim 11'ini belirledi

Ozan Tufan'dan F.Bahçe itirafı! "Başkan Koç ve Ersun Yanal ile..."

Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu