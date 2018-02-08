Yıldızlar bu lansmanda buluştu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Nike’ın yeni kramponu Mercurial Superfly 360 ve Mercurial Vapor 360 için Londra’da düzenlediği etkinliğe dünyaca ünlü yıldızlar akın etti.
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Brezilyalı efsane Ronaldo, Neymar, Alexis Sanchez, Eden Hazard, Aubameyang ve Emre Can gibi yıldızlar lansmanda tüm dikkatleri üzerine çeken isimler oldu.
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Yıldız futbolcuların Mercurial yazılı özel spor arabalarla lansman alanına geldi.
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Neymar, Hazard ve Alexis Sanchez'in gelişleri sırasında yaşanan coşku ise görülmeye değerdi.
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‘Fenomen’ lakaplı efsane futbolcu etkinlikte alkışları üzerine toplamayı başarırken, dünyaca ünlü futbolcular bu çok özel anları sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmedi.
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise yeni kramponları yayınladığı bir video çok beğendiğini anlattı. Ronaldo, “Bunlar gördüğüm en iyi krampon. Ayağa hemen oturuyor. Malzemesi, tasarımı, teknolojisi, tümüyle inanılmaz” dedi.
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Liverpool'da forma giyen Türk futbolcu Emre Can da lansmana katılan isimlerden biri oldu.
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Deneysel ve oyunun kurallarını değiştiren yeniliklerini 20 yıldan beri en hızlı sporcular için geliştiren Nike, bu yeni kramponlarla birlikte sürdürdüğü geleneği bir basamak daha atlattı.
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Tasarımında odak noktası olarak uyum belirlenirken, Nike Flyknit teknolojisindeki gelişmelerin de katkısıyla, oyunun kurallarını değiştiren 360 yapısı ortaya çıktı. Dış taban olmadığı için, iç taban maksimum hassaslık için özel olarak ayarlanmış yeni bir iç gövde ile birleşiyor. Gövde, sayısal programlama sayesinde, her numara için özel olarak geliştiriliyor. Önceki Mercurial modellerinde, tüm numaralar, 42,5 numara baz alınarak geliştirilirken, Mercurial 360 ise, her numaranın orantılı bir şekilde üretilmesine imkan tanıyor. 360’ın her numara ayakkabının kemik yapısıyla uyumlu olması için tasarlanan kendine has bir gövde yapısı var.
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Mercurial 360’ın yumuşak hissi, Nike All Conditions Control (ACC) teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu. Önceki modellerde bitmiş Flyknit ayakkabı üzerine uygulanan ACC, ince bir tabaka meydana getiriyordu. Şimdi ise ACC örgüden önce doğrudan ipliklere uygulanarak, performansa sağladığı katkıdan ödün vermeden, ekstra bir katman yaratma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sonuçta ortaya çıkan ise mat görünümlü ve daha yumuşak, ancak çevre koşullarına aynı ölçüde dirençli bir üst kısım.
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20’inci yıldönümünde Mercurial, ön ayakta ufak bir Nike logosu ve topukta vurgulu bir “M” ile net bir estetik görünüm taşıyor. Lee, “Mercurial kullanan oyuncular süratleriyle ünlü, bu ‘M’ ise, Mercurial kullanan oyuncu yanlarından hızla geçerken defansın görebileceği tek şey olacak” yorumunda bulunuyor.
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Mercurial Superfly 360’ta dinamik uyumlu konç kısmı, Ronaldo’nun son sezonlarda tercih ettiği modeli andıracak şekilde daha alçak. Mercurial 360’ın hem Superfly hem de Vapor versiyonlarında, kramponlarda kullanılan parça sayısını azaltmak amacıyla yumuşak, tek parça bir astar yer alıyor. Lee, “Mercurial, en üstün formuna ince ve minimalist olduğunda kavuşuyor. İyi bir tasarım için fazladan bileşenler kullanmaya gerek yok” diyor.