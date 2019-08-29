Yıldız oyuncudan eski kız arkadaşına şok tehdit

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriYıldız oyuncudan eski kız arkadaşına şok tehdit
GeriBasketbol Yıldız oyuncudan eski kız arkadaşına şok tehdit
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Basketbol
eurohoops
29 Ağustos 2019 - 12:06,

Yıldız oyuncudan eski kız arkadaşına şok tehdit

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu DeMarcus Cousins’ın eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

DeMarcus Cousins geçtiğimiz hafta sonu Morgan Lang’le dünya evine girdi.

2

TMZ Sports’un yaptığı habere göre Cousins, 7 yaşındaki oğlunu düğünde görmek istedi ancak eski kız arkadaşı Christy West buna izin vermedi.

3

Haberde telefon konuşmasında yıldız oyuncunun West’i ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

4

Telefon konuşmasında West’le konuşan kişi (Cousins olduğu söyleniyor) şunları dedi: “İşi başka bir seviyeye taşımadan önce ‘Oğlumu buraya getirebilir misin, lütfen?’ diye bir kez daha soracağım.”

5

Christy West’ten hayır cevabını alan kişi, “Kafana kurşun sıktığımdan emin olacağım.” diyerek tehdit etti.

6

NBA sözcüsü Mike Bass DeMarcus Cousins hakkında açıklama yaparak yıldız oyuncunun raporunun farkında olduklarını ve iddiaları araştırdıklarını belirtti.

7

Ayrıca Cousins’ın eski sevgilisi Christy West, mahkemede yıldız oyuncunun bir kere boğazını da sıktığını da belirtti.

8

Cousins daha önce oğluyla birlikte bir fotoğrafının bulunduğu paylaşımıyla büyük övgü almıştı.

9

Yıldız basketbolcu paylaşımında, "Oğluma, güçlü erkeklerin kadınlara ve kızlara saygı duyduğunu öğretiyorum. Şimdi senin sıran. Nasılsın" ifadelerine yer vermişti.

10

28 yaşındaki basketbolcu Golden State Warriors ile sözleşmesi bittikten sonra Los Angeles Lakers'la anlaştı.

11

Lakers'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Cousins çapraz bağlarından sakatlandı.

12
13
14
15
16
17

CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Adil Rami yorgun! Bu sabah idmanında...
Yıldız oyuncudan eski kız arkadaşına şok tehdit
Yıldız futbolcu Neymar, La Casa de Papel'de
Damien Comolli yıldız ismi İstanbul'a getiriyor