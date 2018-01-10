Yıldız oyuncu tanınmamak için bu hale geldi

Ünlü isimler gece tanınmamak için her yolu deniyor. Enteresan bir örnek de dün gece Madrid'de yaşandı...
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images
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Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images
SON GÜNCELLEME
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Ünlü isimler gece tanınmamak için her yolu deniyor. Enteresan bir örnek de dün gece Madrid'de yaşandı...
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images
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Futbolcular gece dışarıda görüntülenmeyi pek sevmiyorlar. Bazen bir gece kulübü çıkışında, bazen ise bir restorandan çıkarken objektiflere takılan ünlü isimler genelde görüntülenmemek için her yolu deniyorlar. Dünya yıldızı futbolcu ise tanınmamak için değişik bir yönteme başvurdu.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid'de bir restorandan çıkarken kendisini gizlemeye çalıştı; ama nafile! Suratının neredeyse tamamını gizleyen Portekizli yıldızı hayranları yine de tanıdı. Ronaldo'nun etrafını saran hayran futbolseverler ona büyük ilgi gösterdi. Bunun yanı sıra yıldız futbolcu objektiflerden de kaçamadı...
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images
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Lider Barcelona'nın 16 puan gersine düşerek devre arasında şampiyonluktan uzaklaşan Madrid temsilcisinde Ronaldo'nun da geleceği tartışılıyor. Los Galacticos'ta tatmadık başarı, kazanmadık kupa bırakmayan yaşayan efsanenin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündemde.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images
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Cristiano Ronaldo'nun salı günü Numancia ile oynanacak olan İspanya Kral Kupası mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Zinedine Zidane yıldız futbolcuyu bu maçta riske etmeyecek.