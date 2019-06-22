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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
22 Haziran 2019 - 19:39,

Yıldız oyuncu servet kazanacak! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Suudi ekibiyle anlaşma sağladı...

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İşte detaylar...

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Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan ve taraftarların tepkisini toplayan 27 yaşındaki futbolcunun değerini bulması halinde satılması gündemdeydi.

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Yeni sezon öncesi transfer bütçesini arttırmak isteyen sarı kırmızılılar, değerini bulması durumunda Diagne'yi elden çıkararak transferde elini güçlendirmek istiyordu.

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Suudi Arabistan’a transfer olması gündeme gelen Senegalli, son olarak Instagram profilinden Galatasaray yazısını kaldırmış ve ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti.

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano'yu 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlayan Al Nassr kulübü, bu kez Diagne için harekete geçti.

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Sarı kırmızılıların devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, teklif yaptı.

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Bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de toplam 29 maça çıkan, 30 gol atıp 3 de asist yaparak gol krallığına ulaşan Diagne için Suudiler, kesenin ağzını açtı.

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Diagne'ye yıllık 4 milyon eurodan kontrat öneren Suudi Arabistan ekibi, oyuncuyla anlaşma sağladı.

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Suudi kulübüyle yıllığı 4 milyon eurodan anlaşmaya varan Diagne, kulüplerin bonservis bedelinde anlaşmaları durumunda gelecek sezon Al Nassr forması giyecek.

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