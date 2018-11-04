Yıldız ismi bombaladı... 'Ukalalık yapıyor!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Hedefinde ise yıldız bir isim vardı... İşte o tepki ve eleştiriler...
2/8
- Fatih Terim Fenerbahçe maçından sonra taç atışından bahsediyor. Orada adamı kovalamayan Belhanda’ya değil, fatura taç atışına kesiliyor. Gerçekten enteresan. O arada beş pozisyon değişti. Bırakın bunları, aynaya bakın.
3/8
- VAR hakeme yukarıdan izleyip vermesi gereken kırmızı kartları söylüyor. 'Şu oyunculara kırmızı kart göster' diyor. Hakem de dördüncü hakemi çağırıp o oyunculara kırmızı kart göstermesini istiyor. Bunu dördüncü hakem istiyor. Maçta temsilcinin işi farklı.
4/8
- Sarı kartı Belhanda'ya verdiren dördüncü hakem. Yani Belhanda'nın sarısının sebebi yan hakem değil. Kırmızı kartları veren ise VAR sistemi. Oyuncu değiştirdiği zaman yan hakem Fatih Terim'e yanlış oyuncu değiştirdin diyebiliyor mu? Fatih Terim de hakemle konuşmayacak.
5/8
- Galatasaray sakatlar ordusu. 60. dakikadan sonra futbolcular yürüyor. Fenerbahçe pozisyonları değerlendirse maçı 2-4 kazanır. Maçı kaçıran Fenerbahçe. Fatih Terim bunları söylediği zaman kendi futbolcusunu arka plana atıyor. Belhanda taca itiraz ederken ikinci golü yediler. Soldado ile başlasa maç bambaşka olurdu Fenerbahçe'nin hali.
6/8
- Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi gördüm, yangın yeri...Ama Başakşehir’in yaptığı doğru. Atiba, adama bakmasına rağmen topa vurdurdu. Golde zaafı var. Karius’un değil Atiba’nın daha büyük hatası var. O pozisyonda kaleci ne yapsın?
7/8
- Başakşehir iyi oynamadı. Geçen seneki gibi de oynamıyor. Geçen sene daha fazla hücuma çıkıyor ve gösterişli oynuyordu. Bu sezon ceza alanı civarında oynuyorlar ve akılı defans yapıyorlar. Epureanu’nun golü ofsayttan iptal gol ile benzer. Atiba’nın Epureanu’yu tutması gerekirdi. Başakşehir, yürüye yürüye oynadı ve maçı aldı.
8/8
- Kaleci Mert rahat oynuyor ama ukalalık yapıyor. O kadar rahat oynayacak havalarda henüz değil. İleride takımın başını belaya sokabilir. Çok sakat ve enteresan işler yapıyor. Karius ise istenileni veremedi. (Ajansspor)