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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç
05 Haziran 2019 - 22:10,

Yıldız isme sürpriz talip! Diagne'den sonra Belhanda...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Belhanda'nın takımdaki geleceği merak edilirken, flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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2019-20 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar mevcut oyuncular ile ilgili karar alma aşamasında.

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Yunan golcü Mitroglou ve Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Belhanda'ya sürpriz bir talip var.

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Suudi Arabistan basını geçtiği son dakika haberinde, Al Ittihad'ın Belhanda'nın menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.

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Bu sezon sarı kırmızılı takımdan Garry Rodrigues'i transfer eden Al Ittihad şimdi de Belhanda'ya talip oldu.

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Ülke basınındaki haberlere göre Al Ittihad'ın Belhanda'yı transfer etmek için Faslı futbolcunun menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.

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Ocak ayında Faslı futbolcuyu transfer etmek isteyen fakat ücret konusunda anlaşma sağlayamayan Al Ittihad'ın yeniden transferi için harekete geçtiği kaydedildi.

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Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 24 maçta forma giyerken 4 gol attı ve 9 asist yaptı.

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Faslı futbolcu tüm kulvarlarda ise 35 maçta 4 gol atarken, 10 asist kaydetti. Belhanda'nın Galatasaray ile 2021'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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