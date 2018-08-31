Yıldız isme olay sözler! 'Kulağını tıkıyorsun ama iyi bil ki...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah beyazlılarda ise yıldız isim ön plana çıktı... Spor yazarlarının hedefinde de o futbolcu vardı... İşte o flaş yorumlar...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - 4-3-3 sistemi, özellikle Tolgay da sahadaysa Oğuzhan’ı ceza sahasına daha çok sokmayı sağlıyor. Oğuzhan, şampiyonluk zamanlarındaki özgüvenini kazanırsa, daha çok gol atar ve attırır. Yeterki kaleyi gördüğü anda şutunu esirgemesin. Sevgili Utku Yuvakuran... Kaleciler, artık ne çekiyorsa ellerinden değil, ayaklarından çekiyor. Bak Tolga Zengin’e... Daha 20 yaşındasın. Boyun posun şahane ama geri paslarda sen de sıkıntılısın. Serinkanlısın ama tüm topları ileri şişiriyorsun oysa daha cesur olup bir stoper gibi topu oyuna sokmalısın. Bunu düzeltmek için vaktin de çok...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Herkes alkışlıyordu onu. Pazar günü aleyhinde bağıran ve yuhalayan bir grup taraftar dahil... Oğuzhan Özyakup, alkışçılara dönüp efendice bir duruş sergiledi. İki işaret parmağını kulaklarına sokarak Pazar’a gönderme yaptı: “Duymamış olayım!” “Ne dediniz, duymadım!” Ya da “Ben kuru gürültüye gelmem beyler!” Bundan daha soylu bir itiraz, daha şık bir protesto, daha verimli bir tavır olabilir miydi? Hayır. O yüzden onu kulübeden sahaya taşıyan çatışmanın aktörü Scekic’e teşekkür etmeliyiz. Oğuzhan’a da tabii.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ÖMER GÜVENÇ (VATAN) - Oynanan futboldan çok Beşiktaş attığı gollerle ön plana çıktı. Pepe’nin 2 golü ve Oğuzhan’ın baştan paçaya kadar dökülen futbolcululuk kalitesi. Tabii Oğuzhan’ın attığı golde Larin’in asistini de alkışlayalım.Bir paragraf da Medel’e ayırmak istiyorum. Adam ahtapot gibi. Kaç tana kolu, ayağı var çözmek mümkün değil. Adam her zaman her yerde. Beşiktaş rakibine neredeyse 90 dakikayı pozisyon vermeden tamamladı. Bu da 3 farklı kazanmak kadar önemli.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MURAT ÖZBOSTAN (SABAH) - Beşiktaş'ta uzun zamandır sıkıntılı demeçler, sorunlar ve tartışmalar vardı. Avrupa'ya veda etmek yakışmazdı. Özeti Beşiktaş derin bir nefes aldı. Sahneye çıkan isimler vardı. Öncelikle Medel... Sahanın gizli kahramanıydı. Hani her eve lazım derler ya işte öyle bir isim. Orta sahada müthiş işler yaptı, arı gibi çalıştı, her pozisyonda vardı. Quaresma, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolculardan biri. Yaptığı ortalar o kadar etkili ki golü atmamak mümkün değil. Zaman zaman kaprisleri olsa da onu izlemek büyük keyif. İyi ki Çin'e gitmemiş ve Beşiktaş'ta kalmış! Yoksa insanın gözlerinin pasını silecek bir oyuncu olmayacaktı Beşiktaş'ta.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Aklın yolu budur… Kazanım çok, UEFA Avrupa Ligi'nde artık gruplardayız ve seri başıyız… Hepsi bu mu, Pepe sonunda Real Madrid günlerini hatırladı, Linz'den sonra dün de iki gol attı… Yani… Yanisi şu; oh beee! Oğuzhan'ın Antalya maçında yaptığı harika dönüşü ve sonrasında topu dışarı atışını hatırlayın, dün benzer pozisyonda topu dışarı atmadı, atması gereken yere attı… Oh bee…
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ALİ ECE (FANATİK) - Oğuzhan’ın golü atarken sergilediği inat ve hırs, bir süredir en önemli eksiğiydi. Kötü olunca 400 kişi ıslıklarsa iyi olunca 40 bin kişi avuçlarını parçalarcasına ayakta alkışlar! Oğuzhan bu son tahlilde futbolcu lehine gelişen çelişkiyi çözerken ne kadar daha hırslanırsa tekniğini o kadar verimli hale getirebilir. Bence en iyisi Oğuzhan’ın önüne Sosa tipi bir oyuncu gelmesi, o zaman Oğuzhan da Tolgay da daha verimli olacaktır. Şimdilik Medel eksikleri kapatıyor ancak fazlası için lider oyun kurucu şart.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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METİN TEKİN (SABAH) - Pepe'nin attığı iki golü göz önüne getirdiğimizde bunlar futbolun rastlantısal sahnelerinden çok, hakikaten anlaşılabilir bilinçli kafa golleriydi. Pepe'nin bu performansını lig maçlarına da taşıyabileceğini düşünüyorum. Bireysel anlamda günün öne çıkan isimleri kim derseniz golcülüğüyle Pepe, sonradan oyuna giren ve bana göre orta sahalar arasında her zaman önde gördüğüm Oğuzhan, sonrasında Tolgay, Medel ve yaptığı servislerle çözüm uzmanı olan Quaresma'ydı... Beşiktaş maça dengeli başladı ve kalesinde hiç tehdit görmeden gruplara başardı ki bunu bir önceki turda Linz maçında direkten dönerek yaşadı. Oyun şansı ve tek maçlık bir performansla değil, takım gücü olarak grupları hak eden bir Beşiktaş var karşımızda. Artık bundan sonrası gruplar... Belki daha ilerisini, belki de bu kulvarda en iyisini hayal eden, kupaya bile uzanabilecek Beşiktaş var.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GÖKHAN DİNÇ (VATAN) - Beşiktaş’ın oynamak için gerekli oyuncu tercihlerinin ne olması gerektiğini eminim Şenol Hoca benden daha iyi biliyordur. Ancak yönetime mesaj vereceğim diyerek oyunu, skoru ve belki de Avrupa defterini tehlikeye atmanın bir manasını olmadığını düşünüyorum. Babel, Oğuzhan ve özellikle Negredo’nun 11’de olmamasını anlamak mümkün değil. Açıkçası bu kadroyu gördüğümde ilk aklıma gelen Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynanan Kiev maçıydı. Neyse ki Oğuzhan oyuna girdi, Pepe, Medel ve Quaresma inisiyatif kullandı da maç Beşiktaş adına rahat geçti. Quaresma ilerleyen yaşına ve yaşına eleştiri yapanlara inat asistleri ile sezonun kendisi için nasıl geçeceğini gösterdi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - Quaresma yaptığı asistler ve futboluyla gecenin öne çıkan isimlerindendi. Pepe yine forvet gibi takıma büyük katkı yaptı. Ancak bana göre takımın en iyisi Medel'di. Muazzam oynadı, mücadelesi üst düzeydeydi. Alınan galibiyete rağmen forvet eksikliği yine çok bariz belli oldu. Negredo mutlaka oynamalı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ERTEM ŞENER (FOTOMAÇ) - Hep denirdi ya, "Pepe acımasız bir gladyatör gibi" diye. Bu Pepe başka Pepe. Beşiktaş'ta bambaşka bir Pepe var bu yönüyle ama futbolu R.Madrid'de oynadığı futboldan daha büyük. Daha anlamlı. Orda etrafında kimler vardı, burada kimlerle oynuyor? Doğruya doğru. Pepe demek Beşiktaş demek. Oğuzhan kardeşime bir abi tavsiyesi; Sen sen ol, seni alkışlayan büyük taraftara kulaklarını tıkama! Medel için yazılacak hiç bir şey yok; Taraftarın manevi 10 numarası.Beşiktaş bir "Kartal" ise yüreği "Mede"dir. Şu bir gerçek. Işığı gördüm. Kartal, Karius ile beraber ve eğer bugün bir transfer yapılırsa yine sezona damga vuracak.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Oğuzhan, 45’te attığı golden sonra kulaklarını tıkayarak yaşadı gol sevincini. Elbette eleştirilere kulaklarını tıkayıp işini en iyi şekilde yapmaya çalışması takdire değer. Ama ondan yaşça büyük bir ağabeyi olarak ufak bir ipucu vermek isterim genç adama: Eleştirilerin büyük kısmı da doğru maalesef, Oğuzhan. Çaban yetersiz, gelişimin yetersiz, ciddiyetin yetersiz. 6-7 yıldır şutunu hiç geliştirememen ve kalecilere hâlâ geri pas verircesine şut atman yetersiz. O yüzden kulaklarını biraz da açmanda fayda var sanki.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'tan zafer gecesi! Siyah-beyazlı temsilcimiz sahasında Partizan engelini 3-0 geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Maçın özetini izlemek için videoya tıklayınız...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın, Partizan'ı eleyip, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldığı maçtan çarpıcı kareler...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv