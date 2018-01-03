Yıldız isimden yılbaşı gecesi skandal görüntüler!

Yılbaşı gecesi ünlü futbolcu skandal bir videoya imza attı. Orta saha oyuncusu sigara ve alkol ile görüntülendi.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Tüm dünyada yılbaşı büyük bir coşkuyla kutlanırken, ünlü futbolcunun bu görüntüleri tepki çekti.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Roma'lı futbolcu Radja Nainggolan, Instagram hesabından yılbaşı günü yaptığı canlı yayın sosyal medyaya damga vurdu.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 5
29 yaşındaki futbolcunun alkol ve sigara tüketmesi taraftarları sinirlendirdi.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Radja Nainggolan daha sonra yine hesabından özür mesajı yayınladı.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Özür mesajında yıldız futbolcu, 'Hepinizin bildiği gibi arkadaşlarımla eğlenmeyi çok seviyorum ve yeni yılı kutlamayı çok seviyorum. Dün geceyi çok özel bir gece olarak gördüm. Elbette olmsuz bir örnek oluşturmak istemezdim. Bu nedenle davranışlarım ve sözlerim için özür dilerim' ifadelerini kullandı.