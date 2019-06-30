Yıldız isimden Fenerbahçe'ye kötü haber! İşler karıştı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYıldız isimden Fenerbahçe'ye kötü haber! İşler karıştı...
GeriFutbol Yıldız isimden Fenerbahçe'ye kötü haber! İşler karıştı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
A Spor
30 Haziran 2019 - 19:00,

Yıldız isimden Fenerbahçe'ye kötü haber! İşler karıştı...

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Murat Sağlam ile Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'ye, dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/13

İşte detaylar...

2/13

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

3/13

Sarı lacivertliler, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor...

4/13

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapma peşindeydi.

5/13

Transferde Kruse ve Murat Sağlam'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Kolarov transferlerine de kesin gözüyle bakılıyordu.

6/13

Aleksandar Kolarov transferinde Kanarya'ya kötü bir haber geldi.

7/13

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirerek 2+1 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardığı Aleksandar Kolarov konusunda işler karıştı...

8/13

İtalya'nın saygın gazetesi Tuttosport'ta görev yapan İtalyan gazeteci Federico Masini, Fenerbahçe'nin Aleksandar Kolarov transferi hakkında gelişmeleri aktardı.

9/13

Masini, Roma'da göreve gelen yeni teknik direktör Paulo Fonseca'nın Aleksandar Kolarov'un gidişine engel olduğunu ifade etti.

10/13

Sırp yıldız ile görüşen Fonseca, Aleksandar Kolarov'u kadroda kalması konusunda ikna etti.

11/13

Gazeteci Federico Masini, Sırp yıldızın Fonseca ile konuştuğunu ve takımda kalacağını yazdı.

12/13

Öte yandan İtalyan basınındaki haberlere göre; Fonseca, önümüzdeki sezon Kolarov'un takımda kalmasını istediğini yönetime de bildirdi.

13/13

Roma'nın formasını terleten Kolarov, bu sezon İtalyan ekibi ile 43 karşılaşmada 3,747 dakika süre aldı.

Kolarov, bu süre zarfında İtalyan ekibinde 9 gol, 2 asistlik katkı verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Yıldız isimden Fenerbahçe'ye kötü haber! İşler karıştı...
Veliefendi'de şıklık yarışı
Muslera bile durduramadı! Büyük yıkım...
Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe!