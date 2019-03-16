Yıldız isim için olay sözler: Yeteneksiz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin 26. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
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Bu karşılaşma sonrası yazarlarımızdan Rüştü Reçber ve Uğur Meleke değerlendirmelerde bulundu.
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Takım olarak kötü oynayan Fenerbahçe'yi bireysel performanslar kurtardı. Moses, hemen her hücumun içinde var. İnanılmaz istekli. Soldado’ysa muazzam bir profesyonel. Fenerbahçe’nin ikinci devrede kazandığı puanların tamamı nerdeyse onun sayesinde. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 75 dakikaya kadar yayılan ve protestolara neden olan etkisizliğinin sebebi de Sivas’ın önde baskı düşüncesiydi zaten. Bir Türk futbolu klasiğidir “önde baskıya karşı çaresiz kalmak”. Milli takım dahil, büyükler dahil hemen hiçbir takımımız önde baskıya karşı çare üretemiyorlar. Bunun iki temel sebebi var:
1-) Türkiye’de oyunu stoperlerin değil, ön liberoların kurduğuna inanılması. Stoperlerin asla top kullanma konusunda kendini geliştirme ihtiyacı duymamaları. Fenerbahçe’nin stoperlerinin de bu konuda son derece yeteneksiz olmaları.
2-) Takımların da geriden çıkma konusunda özel çalışmalar yapmaması. Ceza alanı ön çizgisiyle orta yuvarlak arasındaki 30x30 metreye, yani kabaca 1 dönüm alana oyunun sıkışması. Oysa rakip size baskı yapıyorsa bekleriniz (ve açık oyuncularınız) taç çizgisine kadar açılır, ön liberolarınız orta saha çizgisi civarında pozisyon alırsa 50x60, yani yaklaşık 3 dönüme yayarsınız oyunu. Rakibiniz 5 adamla 1 dönümü savunabilir, ama 3 dönümü baskılamak daha zordur doğal olarak.
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Fenerbahçe’nin takım olarak kötü oynadığı günü kurtaransa bireysel performanslardı dün... Moses, hemen her hücumun içinde var. İnanılmaz istekli. Soldado’ysa muazzam bir profesyonel. Fenerbahçe’nin ikinci devrede kazandığı puanların tamamı nerdeyse onun sayesinde. Eğer Avrupa listesine yazılsaydı, belki de bugün Fenerbahçe çeyrek finalde olabilirdi. Bu sezon Fenerbahçe’nin tüm oyuncuları ayrı, o ayrı bir yerde bence.
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MOSES 45 DAKİKA AYAKTA KALAMADI
14 yıllık meslek hayatım boyunca en fazla dile getirdiğim konulardan biri bu: “Spor Toto Faul Ligi”nden bir maç daha izledik dün gece Kadıköy’de. İlk 45 dakika sonunda Sivassporlular 14, Fenerbahçeliler’se 3 faul yapmışlardı. Sivas’ın 14 faulünün 9 tanesi, ikinci ve üçüncü bölgede. 6 tanesi Moses’a yönelikti. Sivaslılar net bir biçimde stratejik faullerle Fenerbahçe’nin olgunlaşmakta olan her hücumunu kestiler ilk 45 dakikada. İlk devrede tek sarı kart Bjarsmyr’e çıktı, o da zaten umut veren atağı kesen bariz bir pozisyondu. Bunu bu ligde bir sürü takım yapıyor, sadece ilk 45’teki Sivasspor değil. Hakemler, özellikle bir oyuncuya yönelik stratejik faullü oyunu seziyorlarsa erken sarı kart kullanmalı. Hakem oynamak isteyenin yanında olmalı, oynatmayanın değil.ŞU BİTİŞ DÜDÜKLERİ
45+1’de Hasan Ali, Diabate’yi çekerek umut veren bir atağı kesti. O sırada Bülent Yıldırım’ın düdüğü geldi ama bu bir faul düdüğü değil, ilk yarıyı bitiren düdükmüş! Geçen hafta da Hüseyin Göçek gole giden Robinho’yu durdurmuştu bitiş düdüğüyle. Enteresan gerçekten.GÜNÜN POZİSYONU
İKİNCİ yarının başlangıç düdüğü çaldı, Sivasspor santrada topu Özer’e oynadı, Özer savunmanın arkasına kaldırdı. Arkaya tek başına koşu yapan Diabate rahatlıkla, özgürce girdi pozisyona. Biraz daha dikkatli olsalar kolaylıkla bulacaklardı golü. Fenerbahçe savunmasının özeti gibi.
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GÜNÜN SORUSU
FATİH Aksoy’u Beşiktaş neden gönderdi ki sahi? Hem Malatya, hem Fenerbahçe maçlarında sağ bekte gayet iyi oynadı. Yani Gökhan Gönül’e alternatif olabilirmiş pekala. Üstelik Beşiktaş’ta savunma göbeğinde Necip’e kadar düşülmüşken Fatih düşünülmez miydi orada?GÜNÜN MERAKI
LIVERPOOL, Skrtel’i gönderdiğinde taraftar forumlarında yazılanları hatırlıyorum: “Hücumcuya sırtını yaslayıp faul almaya Türkiye’de devam eder artık”... “Her sezon 2 golle bizi kandırdı, biraz da Türkiye’yi kandırsın”... İyi bir profesyonel ama bu seviye için yeterli bir stoper mi artık emin değilim.Günün hayal kırıklığı
DIABATE süratli, fuleli, çalımcı bir oyuncu. Ama bu özelliklerini gösterebilmesi için sanırım çizgiye sırtını yaslaması gerekiyor. İki haftadır en uçta santrfor rolünde oynuyor, takım savunmasına yaptığı katkı takdire değer. Ama hücum özelliklerini bence merkezde gösteremiyor.
MAÇIN ADAMI: SOLDADO
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Rüştü Reçber
Fenerbahçe adına maçın en önemli anı; yenilen golden sonra atılan gol... Maçta ilk yarıyı izledikten sonra yazılacak ne var diye uzun uzun düşündüm. Koskoca 45 dakika ile ilgili aklımda hiçbir şey kalmadı güzel anlamda. Bu arada maçtan anlamayan birine de sorsam, bana der ki; kırmızılılar ev sahibi sarı lacivertliler de deplasman takımı... 45 dakika boyunca kaleyi bulan tek şut Soldado’nun cılız kafa vuruşuydu.Maç öncesi oyunun kritik noktasının taraftarın ortaya koyacağı performans olduğunu düşünüyorsam burada büyük bir sorun var demektir. Böyle düşünmeme yönelten sebep de takımın bana verdiği ışığın boyutu. Zaten neden böyle düşündüğümü de ilk yarıdaki oyun ispatladı.. Rakibinize korku ve endişe veremiyorsanız, büyüklüğünüz sadece isimde kalır. Fenerbahçe de maalesef böyle bir durumda... En büyük sorun da endişe haline bürünmüş olmaları. Öyle ki pas yapmayı bile unutmuş görüntüleri telaşın büyüklüğünü ortaya koyuyordu. Mücadeleden de yoksun durumdalar. Faul sayısının fazlalığı bazen sizin maçtaki hırsınızın boyutunu gösterir. Maalesef o da dün ilk devrede yoktu.
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EKİCİ TOPU İLERİ TAŞIDI
İlk yarı zorlamaya çalışan, bir şeyler yapmak için uğraşan tek isim Moses’tı. Geri kalan her bir futbolcu vasat seviyesindeydi. Eğer ilk yarı gol yemediyse Sivassporlu futbolcuların böyle bir Fenerbahçe beklemeyişlerindendir. “İkinci yarıda ne değişti?” derseniz şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe’de Mehmet Ekici’nin oyuna girmesi topu ileri taşımada ve organizasyonda olumlu gelişmeler olmasını sağladı. Rakip kalede daha fazla görünmeye başladı hatta taraftarı heyecanlandıracak birkaç pozisyon bile oldu. Fakat net bir şekilde gol pozisyonu oldu mu? Hayır.. Sivassporlu oyuncular maç boyunca hem hadlerini bildi hem de diri kaldılar. Özellikle Diabete ve Douglas geçeye damga vuran isimlerdi. Bu iki isim Fenerbahçe savunmasını çok zorladılar.
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SİVASSPOR TARİH YAZMAYA GELMİŞTİ
Sivasspor canlı ve istekli bir takım. Kadıköy’de tarih yazma hesaplarıyla gelmişlerdi. Skor olarak bunu başaramasalar da sahadaki futbollarıyla gerçekleştirmeyi başardılar. Özer Hurmacı’nın golü tam anlamıyla Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırdı. Kötü şeyler yaşanmaya başlanacakken, hemen ardından gelen beraberlik golü takımı tekrar maça döndürdü.
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OYUN KÖTÜ AMA MÜCADELE İYİ
Fenerbahçe az pozisyon üreten bir takım, Yakaladıklarında da gol atma oranı çok düşük. Hal böyle olunca bol pozisyona gireceksin ki gol ve goller bulasın. Nitekim yakalanan pozisyonların sayısı artınca gol atma olasılığı da arttı ve Mehmet Ekici’nin golü geldi.. Taraftarın ilerleyen haftalardaki endişesini çok iyi biliyorum. Bazen aklınıza getirmek istemedikleriniz şeyler gerçekleşebilir. Dolayısıyla bunu fark eden bir taraftar vardı. Tıpkı geçen haftalarda ki gibi ikinci yarı kıpırdayan bir Fenerbahçe takımı izledik. Geçen hafta puan alamıştı ama dün akşam bunu gerçekleştirdiler.. “Oyun olarak iyi mi oynadılar?” Hayır ama ikinci yarı mücadele ve istek daha iyiydi. Kadıköy’de oynuyorsanız rakibinize bu kadar oynama fırsatı vermemelisiniz. Dün akşamın en önemli anı, yenilen golden sonra atılan goldür. Bu gol Fenerbahçe’nin ligdeki seyirini değiştirdi.MAÇIN ADAMI: MOSES