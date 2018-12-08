Yıldız futbolcuyu hedef aldılar... '26 yaşında veteran!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Yıldız futbolcuyu hedef aldılar... '26 yaşında veteran!'
Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı. Bu maçın ardından gazetemiz yazarlarından Kenen Başaran ve Rüştü Reçber değerlendirmelerde bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/8
İşte o değerlendirmeler...
2/8
Kenan Başaran
Beşiktaş, Alanya’da maça derbinin devamı gibi başladı. Bu iyi bir şey değildi zira derbide iyi bir futbol sergilenmemişti. O 3 puan, mücadeleyle kazanılmıştı. Beşiktaş, maça 25. dakikadan sonra dahil oldu. Evvelinde topa daha çok hükmeden taraf ev sahibiydi. Durgun Beşiktaş için duran toplar bir çözüm olabilirdi ancak Quaresma’nın kullandığı kornerlerin hiçbirinde ortaya taktiksel zekâ konulamadı. Ezbere ortalarla harcandı, köşe atışları. Ofsayt olsa da Güven’in ağlara giden gol vuruşu şahaneydi. Yaşını başını aşan büyük bir olgunluk göstergesiydi bu vuruş. Devre sona erdiğinde Necip’in kritik ‘son anda’ müdahaleleri, siyah beyazlıların forvet hattının yaptığı işlerden daha çok öne çıktı. Oyunu yönlendirmede Ljajic çok fazla devreye giremezken, derbide hücum presiyle öne çıkan Pektemek de çok görünmedi.
3/8
LARIN İLE ‘YA KISMET’!
47’deki Alanya karambolü siyah beyazlılar için uyarıcı bir etki yarattı. Ljajic’in de hareketlenip, merkezden kanatlara da sarkması, Güneş’in ekibini rakip sahaya daha rahat taşıdı. Lakin, tüm bu gürültüden net pozisyon çıkmadı. Çünkü forvetlerle bir türlü irtibat kurulamadı. Güneş’in etkisiz Pektemek’i kenara alıp Love’ı sahaya sürmesi doğru bir hamle olsa da değişen bir şey olmazdı.Karius, her geldiğinde tehlike yaratan Alanya ataklarında tek başına ayakta kaldı. Güneş’in kurtarıcı olarak gördüğü bir diğer koz Oğuzhan, kâğıt üzerinde şık dursa da sahada aynı tesiri yapmadı. Güneş’in Larin’i de oyuna almasıysa “Ya kısmet” deyip, evliyalara sığınmasından başka bir şey değildi!
4/8
26 YAŞINDAKİ VETERAN OĞUZHAN!
Alanya, her atakta pozisyon üretirken Beşiktaş’ın 90 dakikada saç baş yolduran tek pozisyon üretemedi. Esasen bu uyarı G.Saray maçında açıkça verilmişti. Derbide pozisyonsuz 3 puan aldı, bu kez 1... O da Karius sayesinde. Güneş, sırasıyla Güven, Love ve Larin’i kullandığı halde gol bulamadı. Çünkü ‘Sosa-Oğuzhan Üretim Santralı’ artık yok. Telaş içinde her yere yetişmeye ve bir şeyler yapmaya çalışan Ljajic, tek başına kalınca görüntüsü saman alevinden öteye geçemiyor. 26 yaşındaki Oğuzhan ise veteranlar gibi oynamaya devam ediyor. Beşiktaş derbiyi aldıktan sonra “Kalan 3 maçı da kazanırsa, 2. devre ligi yeniden başlatır” dedim. Fakat dememe kalmadan 2 puan daha kaybedildi. Bu puan ortalamasıyla şampiyon olamazsınız. Gelecek haftaki rakip de Trabzonspor...
5/8
AVRUPA’YA SARILIN
Beşiktaş’ın başlangıçta çok fazla konsantre olamadığı UEFA Avrupa Ligi’ni artık daha fazla ciddiye almasında fayda var. Zira siyah beyazlı ekip, ligde bu istikrarsız çizgiyle devam ederse, ilk devre bitmeden de hedefsiz kalabilir. Ancak Avrupa Ligi’ni de sonuna kadar götürebilecek ekonomi, enerji ve ruh birliğinin var olduğunu da pek sanmıyorum.
6/8
RÜŞTÜ REÇBER
Beşiktaş için öncelikle Alanya maçının 3 puandan daha önemli olduğunun altını çizmek lazım...Yakalanan kazanma trafiğinde belki de işleri yoluna tam anlamıyla koyacak bir viraj maçıydı bu. Şenol hocanın her türlü sıkıntı ve sorun içerisinde üretmeye çalıştığı çözüm seçenekleri içerisinde belki de en doğru olanın bu olduğunu gösterecek bir maçtı aynı zamanda.Kazanılan özgüven ve istikrarırı perçinleşmesinin yanında her ne kadar liderle arasında puan farkı da olsa yarış içindeki rakiplerine gözdağı vereceği bir galibiyet elde edebilirdi Beşiktaş. Sergen Yalçın Alanya’da ilk maçında gövde gösterisi yapmış ikinci maçından ise hüsranla ayrılmıştı. Fakat efsanesi olduğu takıma karşı duyguları ne olursa olsun geçmiş dönemlerde olduğu gibi puan çıkarmak hatta kazanmak için gerekli ne varsa onları da takımına aktaracağı kesindi. Ligde beraberliği olmayan iki takımdan biri olan Alanyaspor için önemli olanın sonuç olduğu söylemek yanlış olmazdı.
7/8
Siyah beyazlı takım, maçı domine eden değil, kontrollü başlayan taraf oldu. Gerçi Alanyasporlu futbolcular da bu şekilde bir futbol için adeta gerektiği gibi hareket ettiler. Beşiktaş’ın geniş alanda oynaması Alanya’nın işine geldi çünkü bırakılan boşlukları değerlendirebilecek hızda oyuncuları vardı. Nitekim de öyle oldu. Kapılan her topta Beşiktaş kalesine hızla gittiler. Burada acele oyun moduna girince de bir çok atağı olumsuza çevirdiler. Fernandes, Campos ve Cisse 3’lüsü bu tehlikeleri yaratanların başında geliyordu. Oyunun dengesini değiştirecek takımın Alanya olduğu gerçeği daha ilk 20 dakikada hissedildi. Beşiktaş’ın forvet hattı biraz durağan kalınca, orta alandaki futbolcular da onlara eklenince bu süreye kadar etki bakımndan zayıf kalan bir siyah beyazlı takım izledik. Sonrasında dengelenen oyunda Beşiktaş biraz kıpırdadı ama Alanya’nın tehditkar atakları endişe yarattı. Beşiktaş’ta ilk devrenin göze batanları Karius, defansta Necip, hücumda da Güven ve Querasma’ydı..
8/8
İkinci yarı başladığında yine Alanya’nın “Bu maçı istiyorum” dercesine başlaması maçın sonunu işaret eden bir belirtiydi. Orta alandaki baskı Beşiktaş’ı şaşkınlığa uğratan en önemli noktaydı. Bu sürede Karius’un kurtarışı Beşiktaş’ın maça tutunmasına neden oldu. Alanya takımı ne zaman hucuma çıksa hep pozisyona girmesini başardı. Beşiktaş’a nazaran gol atmaya daha fazla yaklaştılar. Eğer gol bulamadılarsa bunun nedeni Necip-Vida ikilisinin müdahaleleri ve Karius’un performansıdır. Şenol Hoca oyunu değiştirmek için hamleler yaptı ama pas trafiğini hızlı yapmazsan, bir de oyunu büyük alanda oynamaya çalışırsan olgun ve etkili bir tablo çizemezsin. Alanya dün maçın genelinde galip gelmek isteyen bir takım görüntüsünü sahaya yansıttı. Sergen Hoca’nın düşündüğünü sahada golün dışında uygulayan bir takım vardı. Bununla beraber Beşiktaş’ın en etkili olduğu kanatlardan hücumu kesmeleri, takım savunmasını da doğru yapmaları aldıkları puanı hak ettikleri anlamına geliyordu.