YÄ±ldÄ±z futbolcuya babasÄ±ndan olay sözler... Ondan tiksiniyorum!
YeÅŸil sahalarda bir dÃ¶nem fÄ±rtÄ±na gibi esen efsane isim, babasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k tepkisiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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BabasÄ±, oÄŸlunu adeta yerden yere vururken Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler sarfetti... "OÄŸlumdan adeta tiksiniyorum" diyerek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Manchester Unitedâ€™Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± Ryan Giggsâ€™in, Galler Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n baÅŸÄ±na getirilmesine en sert eleÅŸtiri ailesinden geldi. Ryan Giggsâ€™in babasÄ± Danny Wilson, oÄŸlunun teknik adam olmak iÃ§in yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle de gÃ¶revi hak etmediÄŸini savundu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Galli yÄ±ldÄ±zÄ±n babasÄ± Dany Wilson, oÄŸlunun Galler Milli TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adeta patladÄ± ve ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- BÃ¶yle bir evlat dÃ¼nyaya getirdiÄŸim iÃ§in kendimden utaniyorum. O abisinin eÅŸiyle birlikte oldu. Åžimdi de milli takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ oldu. Gurur duymuyorum, aksine ondan tiksiniyorum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- O Ã§irkin olayÄ± yapmayÄ± gÃ¶ze aldÄ±ÄŸÄ±nda da bunun bedelini Ã¶demeliydi. Fakat bedel Ã¶demekten ziyade Ã¼lkesi tarafÄ±ndan Ã¶dÃ¼llendirilmiÅŸ gibi duruyor. Onu televizyonda her gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde kanal deÄŸiÅŸtiriyorum. TÃ¼m ailemiz de aynÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Erkek kardeÅŸi Rhodriâ€™nin eÅŸi Natasha ile birlikte olan Ryan Giggs, olayÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ile aÄŸÄ±r eleÅŸtiri almÄ±ÅŸtÄ±. KardeÅŸinin eÅŸinden ayrÄ±lmasÄ±na yani boÅŸanmasÄ±na sebep olan Ã¼nlÃ¼ futbolcu Ryan Giggs, ailesi tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.Â