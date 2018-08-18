Yıldız futbolcuya askerlik şoku!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-Min Son'un futbol kariyeri tehlikede!
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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2 yıl askerlik yapabilir
Ülkesi tarafından askere çağırılan Heung-Min Son'un tek umudu ülkesine altınmadalya getirmekti ancak dün oynanan Malezya-Güney Kore maçından kötü haber geldi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Gitmezse hapis cezası var
Heung-Min'in en az 21 ay askerik yapması gerekiyor. Eğer Güney Koreli yıldız görevini yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacak.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Tek şansı madalya kazanmak
Son şuan itibariyle askere gitmek zorunda. Fakat hala gitmemek için bir şansı bulunuyor.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Güney Kore yasalarına göre Olimpiyatlar'da veya Asya Oyunları'nda madalya kazanan futbolcular ayrıcalık kazanıp istemezlerse askere gitmiyor.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Fakat şuan için Son'un herhangi bir milli madalyası yok. Son, Bayer Leverekusen izin vermediği için 2014 yılında Güney Kore'nin Asya Oyunları'nda aldığı altın madalya aldığı kadrosunda yer alamamıştı. 2015 yılında ise Son bu sefer kadroda olmasına karşın finalde Avustralya'ya kaybettiler ve bu fırsat kaçmış oldu.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Güney Koreli yıldızın tek amacı bu sene Asya Oyunları'nda bir madalya kazanmak. Ancak şu an Güney Kore ve Son için işler pek iyi gitmiyor. Asya Oyunları E grubunda ilk maçında Bahreyn'i 6-0'la geçen Güney Kore, dün oynanan ikinci maçta Malezya'ya 2-1 mağlup oldu.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Grubunda 3 puanla 2. sırada bulunan Güney Kore, 1 puanı bulunan Kırgızistan ile karşılaşacak. Kırgızistan'ın da gruptan çıkma şansı bulunuyor. Bu maçı kaybetmeleri halinde elenecek olan Güney Kore'de Heun-Min Son da altın madalya kazanma şansını yitirecek. Güney Kore'deki askerlik problemi nedeniyle futbolcular ve sanatçılar değişik yollara başvuruyor.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Örneği pop şarkıcısı Yoo Seung Jun, Amerikan vatandaşlığına geçerek askerlik görevini yapmak zorunda kalmamıştı. (Fanatik)