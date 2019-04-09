Yıldız futbolcu gözaltına alındı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü futbolcuların skandal gecesi manşetlere taşındı, Ada'da yaşanan olay gündem yaratmıştı.
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Bu sezonki kötü performansları sebebiyle yerden yere vurulan Chelsea'li futbolcular, 3-0'lık galibiyetin ardından eğlencenin dozunu abartmıştı.
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Chelseali futbolcular Gecede Danny Drinkwater, Ross Barkley, Oliver Giroud, Ruben Loftur-Cheek ve Garry Cahill Batı Londra'daki bir mekanda eğlenmişlerdi.
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Drinkwater iki kadınla takside görüntülendi
Chelsea'nin orta sahası Danny Drinkwater, kulüpte tanıştığı 2 kadınla taksiye bindi. Kadınlar tanınır kişiler değildi.
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Drinkwater ve kadınlar patlayan deklanşörleri görünce yüzlerini gizlemeye çalışsalar da pek başarılı olamadılar.
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Chelseali futbolcu Danny Drinkwater dün gece ise gözaltına alındı.
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Drinkwater'un önceki gece alkollü araç kullanırken başka bir araca çarptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
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Yıldız futbolcun avukat sevgilisi Beth Mantel'le partiden ayrıldıktan sonra Manchester şehri yakınlarındaki şehirler arası yolda Emma Brown adlı bir şahsın kullandığı arabaya çarptı.
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Drinkwater'ın alkolllü olduğu belirtilirken, yıldız futbolcu, sevgilisi ve diğer acanı sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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Polisten açıklama geldi
Olayla ilgili açıklama yapan Cheshire polisi 'Nether Alderley doğumlu 29 yaşındaki bir erkek alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kendisinin şuan yetkililer tarafından ifadesi alınıyor.' denildi.
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Chelsea kulübünden bir yetkili ise 'Durumdan haberimiz var ve konuyla ilgili açıklama yapacağız.' sözlerini kullandı.
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Premier Lig'in 33. haftasında dün gece oynanan maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda West Ham United'ı 2-0 mağlup etti.