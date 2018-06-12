Yıldız forveti alıyor! 25 milyon Euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, transfer işine hızlı başladı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör sorununu bu hafta çözecek olan Ali Koç ve yönetimi, takım içindeki operasyonu da yapacak ve yeni oyunculara imzaları bayram sonrası attıracak. Yeni golcü ise belli oldu... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, öncelikle forvet mevkiine transfer yapmayı planlıyor. Listede Barcelona’nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer ilk sırada yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin kadrosunda bulunan İspanyol golcü Soldado da Alcacer ile ilgili Comolli’ye olumlu yönde rapor verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçen sezon ligden düşme tehlikesi yaşayan Premier Lig temsilcisi Southampton gelecek sezon ligde daha iyi sonuçlar elde etmek için Paco Alcacer için devreye girdi. Ancak Başkan Ali Koç’un Barcelona ile olan iyi ilişkisi bu transferde F.Bahçe’yi bir adım öne çıkarıyor. Transfer piyasasında iyi bağlantıları olan Comolli, seçeceği oyuncuları özel bir istatistik sisteminin filtresinden geçiriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Özellikle hücum oyuncularını ‘pozisyon yaratma’ verileriyle seçtiği biliniyor. Charlie Adam, Jordan Henderson ve Stewart Downing, bu konuda bir önceki sezon oldukça yüksek verilere sahip oyunculardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Alcacer, bu sezon Ernesto Valderde yönetimi altında Barcelona’da iyi bir performans sergileyememişti. Özellikle Griezmann transferinin gerçekleşmesi durumunda, Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki forvet bu sezon La Liga’da 17 maça çıkarken 4 gol atıp 4 asist yaptı. Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan İspanyol golcü, 2016 senesinde Valencia’dan 25 milyon euroya transfer edilmişti. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtilen bir başka oyuncu ise defansta görev yapan Dante... Brezilyalı oyuncu geçen sezonu Nice'te tamamladı ve 1 gol kaydetti. Dante'nin golünü izlemek için videoya tıklayınız...