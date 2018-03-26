Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yıldırım'ı bombaladı, Fatih Terim için şiir yazdı!
Beyaz TV yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan gündeme dair çarpıcı yorumlar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fatih Terim için de şiir yazan ve dün geceki programda bunu okuyan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Boluspor karşısındaki 6-2'lik yenilgisini de flaş sözlerle değerlendirdi, Aziz Yıldırım'ı da adeta topa tuttu... İşte, Çakar'ın o şiiri ve olay sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Boluspor gibi TFF 1. Lig'in iyi bir takımına yenilmek Fenerbahçe'de manevi problemler yaratır yaralar. Aykut Kocaman ne anlatıyor bana, Boluspor'u geçtim sen Vardar gibi 2 gömlek daha kötü bir takıma elendin. Fenerbahçe 8'de 8 yapabilir ama bu bile şampiyonluk için yetmeyebilir. Fenerbahçe'nin Boluspor'a tartışmalı bir kaleci transferi yaptı, Allah'ın sopası yok Allah bunun cezasını verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den giderse bir 5 sene daha Fenerbahçe'ye geri dönemez ve 5 sene boyunca da Milli Takım'ın kapısından geçemez. Sadece başarısız olduğu için değil, yaptığı rezillikler yüzünden bu böyle olur.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Terim'e de bir şiir yazdım... Şöyle... Karton İmparator Terim. Orayı çekme burayı çek dedin. Ey Terim kafayı mı yedin. Ölüyü diriyi öptün gözünü bize diktin. Karizmanı çizdi Kebapçı Selahattin...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Eskiden dokunulmazdı Fatih Terim ama artık böyle değil, artık herkes sana dokunabiliyor ve bunun böyle olması çok iyi oldu. Mustafa Cengiz, tam bir Anadolu beyefendisi, kendisine güvenli ve namuslu bir adam izlenmi veriyor bana. Geçmiş Galatasaray başkanlaırının hepsinden farklı, çok beğendim açıklamalarını.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray'da monşerler vardır ama Mustafa Cengiz böyle biri değil ama ilerde değişirse bilmem. Aziz Yıldırım, ''Bursaspor'u FETÖ şampiyon yaptı'' açıklamasıyla bir futbol zararlısı olduğunu bir kez daha gösterdi. FETÖ'nün son yıllarda neler yaptığını ülkeye nasıl ihanet ettiğini mahkemelerde görüyoruz. FETÖ gibi bir örgütle nasıl Bursaspor gibi bir camiayı nasıl yanyana getirebilirsiniz? Bursaspor'u FETÖ şampiyon yaptıysa, Trabzonspor maçında yüzde 100 gollük pozisyonları kaçıran Alex FETÖ'cüdür
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Demekki Pensilvanya'dan talimat geldi Alex o golleri kaçırdı! Bursaspor, şerefiyle haysiyetiyle şampiyon oldu, siz o gün Trabzonspor karşısında sayısız gol kaçırıp şampiyonluğu kaçırdınız. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Usain Bolt Borussia Dortmund ile antrenmanlara başladı! İzlemek için videoya tıklayınız...