Yıldırım'dan flaş sözler! 'Kurtuldum, rahatladım çünkü her gün...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bir yanda F.Bahçe’deki ekonomik zorlukları çözmek için gece gündüz çalışan Başkan Ali Koç, diğer yanda bir değişim içine giren eski başkan Aziz Yıldırım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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F.Bahçe’de seçimi kazanan Koç finansal sorunlarla boğuşurken eski başkan Yıldırım ise kendine tamamen işine verdi. Yıldırım’ın iş yerindeki değişimi çalışma arkadaşlarının da dikkatini çekti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çalışma arkadaşları kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde eski başkan Yıldırım’ın değişimini şu ifadelerle anlatıyor: Aziz Bey başkanlık yaptığı dönemde stresinden dolayı çok gergindi. Eskiden kimseyi dinlemez, etmezdi. şimdi herkesi dinliyor, fikrini soruyor. Bizlerle sohbet ediyor. Yıldırım ise yakın dostlarına bu değişimi şöyle ifade ediyor:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben kaybedersem Fenerbahçe kaybeder ama ben kazanırım. İşlerimi ihmal ettim. Hızlı bir şekilde işlerime dönerim’ demiştim. Kısa süre içinde gerçekten böyle olduğunu gördüm. Her gün 1 milyon bulmaktan kurtuldum. Bu stres üzerimden kalktı. Çok rahatladım. Bu da iş hayatımdaki ortamıma yansıdı. Huzurum yerinde bir daha F.Bahçe başkanlığını düşünmüyorum. İnşallah kısa zaman içerisinde bazı işler alacağım. 5 yıllık süreç içerisinde şirketleri büyüteceğim. Artık aileme de zaman ayıracağım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eski Başkan Aziz Yıldırım, kısa süre önce verdiği röportajda gelecekteki planları ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sporla hiç ilgilenmeyeceğim, bunu herkes bilsin. Sadece ailemle ve iş hayatımla ilgileneceğim. Dostlarımla gidip yemek yiyeceğim. Gezeceğim, eğleneceğim. Bundan sonra ne kadar yaşarım bilemem. Ama bundan sonraki ömrüm böyle geçecek. Fenerbahçe’yle veya başka bir kulüple, sporla ilgilenecek zamanım yok artık. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aziz Yıldırım NTV'de katıldığı programda Fenerbahçe ile ilgili olarak bu açıklamayı yapmıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...