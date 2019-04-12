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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12 Nisan 2019 - 10:50,

Yıldırım ve Koç taziye evinde

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Can Bartu'nun vefatı spor camiasını derinden üzdü...

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Fenerbahçe camiasının önemli isimleri bu sabah Bartu ailesinin yanındaydı...

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Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kardeşi Ali Yıldırım'la birlikte ziyarette bulunan Yıldırım, üzgün görüntüsü kameralara yansıdı.

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Yıldırım daha sonra taziye evinden ayrıldı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da taziyeye geldi.

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Moralinin bozuk olduğu görülen Koç, yöneticilerle birlikte Can Bartu'nun eşi Güler Hanım'a taziyelerini iletti.

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Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu’nun vefatından dolayı evine taziye ziyaretinde bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe için acı bir gün olduğunu belirten Koç, “Yaşayan efsanemiz Sinyor Can Bartu’yu kaybettik. Kendisi bir süredir tedavi görüyordu. Ama aslında biz bugün Pazar günkü maçın organizasyonunu yapacaktık. Birkaç gün önce konuştuğumuz zaman Ankaragücü maçı geçsin yorumlarımı yapayım, akşam hafta sonunu planlarız demişti. Eşi ve kızıyla beraber hafta sonu maça gelmek istiyordu. Kısmet değilmiş. İçeride aileyle beraber yarının planlarını yaptık. Yarın cenaze namazı Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak. Ondan önce stadımızda 10.30’da tören düzenleyeceğiz. Tören tüm taraftara, halka açıktır. Hepimiz için acı bir gün başımız sağ olsun. Can Bartu hem kişiliğiyle hem tarihiyle hem yaptıklarıyla spor hayatından sonraki Fenerbahçe’deki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı. İyi ki Fenerbahçeli'ydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hakiki şekilde yarın uğurlayacağız” diye konuştu

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Başkanlardan taziye ziyareti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski başkanlardan Aziz Yıldırım, Bartu ailesine taziye ziyaretinde bulundu...

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