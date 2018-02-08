Yıldırım mı kazanır, Koç mu! Açıkladı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Mehmet Demirkol yine çarpıcı açıklamalar yaptı, tartışılacak sözler sarfetti...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Spor yazarı ve ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Ntv Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Fenerbahçe kongresinin sonucunu da açıklayan Demirkol’un değerlendirmeleri şöyle...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Giresunspor küçümsenecek bir takım mı? Aykut Kocaman genç oyuncularla oynadı. Elif Elmas ve Oğuz Kağan'ı beğendim. Ama bu oyuncuları ne çok yükseltelim, ne de yok edelim. Aykut Kocaman, çok eleştiriyoruz ama genç oyuncuları hayatımıza sokabiliyor. Mesela Salih Uçan'ı bize o kazandırdı. Tabi bunların artması lazım. Genç oyunculara şans verdiği için Aykut Kocaman'ı kutlamak lazım. Dün Fernandao'nun performansını da beğendim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Halis Özkahya, Meireles'in küfür edip etmediğini de anlamamıştı, bu konularda sorunlu bir hakem kendisi. Deniz Çoban'ın açıklamalarına hala bir cevap gelmiş değil. Çoban'ın söylediklerine çok sert cevap vermek de yetmez. Suçlamalar doğru değilse dava açman bile gerekir. Ben Janssen gibi santrafor olur mu dediğim için bayağı bir küfür yemiştim. Fenerbahçe'nin santraforu 20 gol atacak ama böyle bir oyuncu bulamıyorlar. Janssen'i ben almadım, kim aldı acaba? Burak Yılmaz'ın istatistiklerine bakınca santrafor nasıl olmalı görüyoruz. Burak Yılmaz gibi olur!
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Dursun Özbek, yavaş yavaş Erol Taş karakterine benziyor. Meğer doğru hiçbir şey yapmamış, iş yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Muslera'nın bu sakarlıkları Galatasaray'a gelmeden önce çok fazlaydı. Ama burada azaldı, bu çok sorun değil. Muslera'nın sıkıntısı formsuz olması. Yan toplardan çok gol yiyor ve artık karşı karşıya pozisyonlarda da eskisi gibi değil. Normal şartlarda böyle bir kaleci kulübeye gider. Başkanlığa %100 hazır olsan bile göreve başladığın anda %10 hazır olduğunu görüyorsun ve Mustafa Cengiz bunu yaşıyor. Galatasaray'da sızıntı devam ediyor, bu giderilmiş değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Atilla Türker yazmış işte... Fenerbahçe ve Galatasaray'a bonservissiz önerilen Negredo'yu Beşiktaş 2.5 milyon dolara transfer ediyor. Kulüplerin içinde sızıntı var. Aileler çocuklarını futbolcu olmak için yetiştiriyorlar. Bence menajer olarak yetiştirseler daha iyi olur. Görüyorsunuz kazandıkları paraları. Geçmiş yıllarda Beşiktaş yönetimi transferde çok başarılıydı. Ama bu sezon için bunu söyleyemeyiz. Lens karavana bir transfer mesela… Şenol Güneş için Lens'ten memnun diyorlar ama neyinden memnun olacak Lens'in? Lens bile kendinden memnun değildir. Eğer şayet gerçekten memnunsa Şenol Güneş, işte o zaman hocada sorun var derim ben...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Mircea Lucescu, çok enteresan bir adam. Daha önce genç oyuncular için çok erken Avrupa'ya gidiyorlar diyordu. Şimdi ise Cengiz Ünder iyi yaptı, İtalya'da kalmalı diyor. Lucescu bizimle kafa buluyor, bizi yabancı kısıtlamasına hazırlıyor. Türkiye'de kadın sporcu olmak çok zor. Çağla Büyükakçay ile gurur duyuyoruz. Kış Olimpiyatları'nda ise en çok hangi spor seyrediliyormuş biliyor musunuz? Curling açık ara en çok izlenen spormuş...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bence Aziz Yıldırım başkan seçilecek ama Ali Koç başkan seçilse bile bence Aykut Kocaman'la devam eder gibi geliyor bana. Aykut Kocaman'ın demeçleri tabi ki de çok sert ama ahlaki açıdan bir sorun yok. Biri küfür ediyor 3 maç, başka biri küfür ediyor 1 maç ceza alıyor. Örnek olarak; Caner Erkin ve Emre Belözoğlu olayları. Caner Erkin, özür dilemesine rağmen 6 maç ceza aldı ama Emre Belözoğlu'na küfürden ceza verilemedi. Volkan Demirel sezon başında sendeledi, yedek kaldı ama sonra döndü toparladı. Şu an durumu çok iyi.