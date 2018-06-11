Yıldırım ikna etti, Koç alacak! İşte o yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Yeni sezonda bambaşka bir kadro kurmak için kolları sıvayan başkan Ali Koç ve yönetimi, Aziz Yıldırım'ın transferi konusunda ikna ettiği yıldız isme çubukluyu giydirmekte kararlı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Aziz Yıldırım'ın her konuda anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu, Ali Koç yönetimine sunuldu. Brezilyalı stoperle ilgili kararı yeni hoca verecek. Geçen sezon 48 maça çıkan Dante, Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Çünkü Brezilyalı stoperle ilk olarak Aziz Yıldırım temasa geçti. Seçim öncesi görüşmelere başlanan yıldız her konuda ikna edildi. Ancak Aziz Yıldırım’ın seçimi kaybetmesi oyuncu cephesini yine de vazgeçirmedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
34 yaşındaki stoperin menaceri Ali Koç’un ekibiyle irtibata geçerek oyuncusunun gereken şartlar oluşması halinde imzayı atabileceğini iletti. Teknik direktör konusu belirlendikten sonra Dante’nin durumu da masaya yatırılacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Türkiye’yi istiyor Bayern Münih’ten sonra Wolfsburg’a giden ve Almanya kariyerine Nice’e transfer olarak son veren Dante, geride kalan sezonda tam 48 maça çıktı, 1 gol 1 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Tecrübeli savunmacının ayrılmak istediği ve kariyerine Türkiye’de devam etmeyi planladığı öğrenildi. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 8
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dante, Nice'te sezonu tek golle tamamlamıştı. Dante'nin Nantes maçında attığı golü izlemek için videoya tıklayınız...