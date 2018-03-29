Yıldırım için olay sözler! 'G.Saray’a 6 tane atmakla övünen zihniyet...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Çelikler, yazısında flaş ifadeler kullandı. İşte, Serdar Ali Çelikler'in çok tartışılacak o yazısı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
- Ali Koç ile başkanlık yarışına girecek olan Aziz Yıldırım’ın seçim çalışmaları sürüyor. Biliyoruz ki mevcutların adaylardan daha büyük avantajları vardır. Çünkü mevcutların yapılmış icraatları olur; adayların genellikler sadece vaatleri. Mevcutlar genelde “Yaptıklarım, yapacaklarımın garantisidir” der mesela... Ama söz konusu Ali Koç’un vaatleri olunca mevcudun “geçmiş yaptıkları” şu ana kadar biraz hafif kaldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
- Aziz Yıldırım en son yaptığı konuşmada diyor ki “Biz 19 yıldır G.Saray’a yenilmiyoruz; üstelik onları 6-0 yendik...” Buradan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı’ya sesleniyorum: Sayın Başkan bir sonraki dönem aday olacaksanız rahatlıkla şu vaadi verebilirsiniz: “Biz Fenerbahçe’ye 6 atan bir takım kurduk..."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
- İşte bu iki zihniyetin mücadelesi olacak haziranın 3’ünde... G.Saray’a 6 tane atmakla övünen bir zihniyet mi devam etmeli; yoksa bu kulübü hak ettiği ve olması gerektiği gibi uluslararası markalar arasına sokabilecek bir başka zihniyet mi yerleşmeli? Ben kongre üyesi olsam, her iki adaya da sadece şu soruyu sorardım: “2023- 2027 hedefleriniz nedir? Cumhuriyetimizin 100. yılında; Fenerbahçe’mizin 120. Yılında bu kulübü nerede görüyorsunuz?” Kararımı cevaba göre verirdim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
- Aziz Bey çok haklı olarak Ali Koç’a seslendi ve dedi ki “Hepimiz Fenerbahçeliyiz...” Başkan haklı. Başkanı ve etrafındakileri yaftalayanlar var. ‘Kurtuluş Savaşı’ ifadesi de “Ekonomik Kurtuluş”a çevrilmeli bence... Ancak Aziz Bey nasıl ki “Bizi yaftalamayın. Kurtuluş Savaşı düşmana karşı verilir. Hepimiz Fenerbahçeliyiz” demekte haklıysa bizim de sorma hakkımız var: Size karşı olan herkes ‘FETÖ’cü mü?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
- Hiç kusura bakmayalım UEFA Fair-Play konusunda hepimiz açıkça cahiliz. Bu konu daha ortada yokken; millet FFP kısaltmasını dahi bilmiyorken bu konu üzerine kafa patlatmış, yazılar yazmış biri olarak açıkça şunu söylüyorum: Ey okurlar!.. Türk spor medyası FFP hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hepimiz kulüpler tarafından yönlendiriliyoruz. Çünkü bu konunun TFF tarafında aktörleri var. Onlar dahi son kararı bilmeden her gün şu haberleri okuyoruz: “Görüşmeler iyi geçti...”
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
- Bunu kim söylüyor? Kulüp temsilcileri. Hiçbirimiz ama hiçbirimiz FFP yetkililerinden birini bile tanımıyoruz. Telefon açsak bilgi vermiyorlar. Dolayısıyla kulüpler ne diyorsa onu yazıyoruz. Sonra da ceza gelince hepimiz ‘aaa’ diyoruz. Bence FFP haberlerini yazarken “Kulüp yetkililerinin verdiği bilgiye göre” ifadesini muhakkak kullanmalıyız. Çünkü ben hiçbir kulübümüzün görüşmesinin iyi geçmediğini düşünüyorum. (Habertürk)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 8
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamıştı, şimdi ise psikolojik sorunları nedeniyle Atatürk Havaalanı'nda kalıyor... 23 yaşındaki Mehmet Şanlı'nın bu görüntüleri görenleri kahrediyor... İzlemek için videoya tıklayınız...