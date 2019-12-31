Yılbaşı piyangosu! Anderson Talisca... | Transfer Haberleri

Çin Futbol Federasyonu, 2020'den itibaren geçerli olmak üzere kulüplerin bir oyuncuya verebilecekleri maksimum maaşı belirledi. Buna göre yabancı oyuncular en fazla 3 milyon Euro kazanabilecek. Bu kararla Çin kulüplerinin yabancı oyunculara astronomik maaşlar ödediği dönemin de sonuna gelindi.