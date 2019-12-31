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Futbol
Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 14:28, /

Yılbaşı piyangosu! Anderson Talisca... | Transfer Haberleri

Devre arası transfer dönemiyle birlikte transfer tahtası açıldı. Talisca'nın adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyor. Peki piyango hangi takıma vuracak? Menajer Ahmet Bulut'un flaş açıklaması ve tüm detaylar...

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Süper Lig'de Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla parmak ısırtan Talisca tartışmalı transfer sürecinin ardından Çin'in yolunu tutmuştu.   

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Çin'de başarılı performansını devam ettiren Brezilyalı yıldız GZ Evergrande'nin şampiyonluğunda 15 golle büyük pay sahibi oldu. Fakat Çin'de federasyonun aldığı karar tüm dengeleri değiştirdi.

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Çin Futbol Federasyonu, 2020'den itibaren geçerli olmak üzere kulüplerin bir oyuncuya verebilecekleri maksimum maaşı belirledi. Buna göre yabancı oyuncular en fazla 3 milyon Euro kazanabilecek. Bu kararla Çin kulüplerinin yabancı oyunculara astronomik maaşlar ödediği dönemin de sonuna gelindi.

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Çin’de gelen maaş sınırının ülkede futbol oynayan Anderson Talisca gibi mevcut yabancı oyuncular için geçerli olmadığı, 2020’den itibaren gelecek yeni futbolcular için uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

5PAZAR PAYI DÜŞTÜ

PAZAR PAYI DÜŞTÜ

Buna rağmen Çin'de transfer pazar payının azalacak olmasıyla beraber Anderson Talisca'nın adı Türk takımlarıyla  daha sık anılmaya başladı.

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Son olarak Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için yıllık 6 milyon euro teklif ettiği yazılmıştı. Talisca transferinde büyük pay sahibi isimlerden Ahmet Bulut da flaş bir açıklama yaptı...

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Menajer Ahmet Bulut'un Evergrande'nin Anderson Talisca'yı bırakmayacağını söylediği iddia edildi. Buna gerekçe olarak da takımın yıldız oyuncusunun Cannavaro'nun en güvendiği isim olan Brezilyalı yıldızı asla bırakmak niyetinde olmadığı vurgulandı.

8FENERBAHÇE PAYLAŞIMI YAPTI

FENERBAHÇE PAYLAŞIMI YAPTI

Türkiye ile sık sık paylaşımlar yapan, son olarak bir Fenerbahçe taraftarının kendisine yolladığı "Come to Fenerbahçe" mesajını takipçileriyle paylaşmıştı..

9TALİSCADAN AÇIKLAMA

TALİSCA'DAN AÇIKLAMA

Transferin gözdesi Talisca ise yaptığı açıklamada, "Herkesin Çin'e karşı ön yargısı var ama benim yok. Buraya geldiğimde 22 yaşındaydım. Manchester United'a transfer olmak üzereydim ama teklifi görünce Çin'i seçtim. Pişman mıyım? Değilim." demişti.

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Talisca'nın Türkiye günleri... Beşiktaş'ın doğum günü kutlama mesajı...

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