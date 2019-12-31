Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 14:28,
Yılbaşı piyangosu! Anderson Talisca... | Transfer Haberleri
Devre arası transfer dönemiyle birlikte transfer tahtası açıldı. Talisca'nın adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyor. Peki piyango hangi takıma vuracak? Menajer Ahmet Bulut'un flaş açıklaması ve tüm detaylar...
Süper Lig'de Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla parmak ısırtan Talisca tartışmalı transfer sürecinin ardından Çin'in yolunu tutmuştu.
Çin Futbol Federasyonu, 2020'den itibaren geçerli olmak üzere kulüplerin bir oyuncuya verebilecekleri maksimum maaşı belirledi. Buna göre yabancı oyuncular en fazla 3 milyon Euro kazanabilecek. Bu kararla Çin kulüplerinin yabancı oyunculara astronomik maaşlar ödediği dönemin de sonuna gelindi.
PAZAR PAYI DÜŞTÜ
Buna rağmen Çin'de transfer pazar payının azalacak olmasıyla beraber Anderson Talisca'nın adı Türk takımlarıyla daha sık anılmaya başladı.
Menajer Ahmet Bulut'un Evergrande'nin Anderson Talisca'yı bırakmayacağını söylediği iddia edildi. Buna gerekçe olarak da takımın yıldız oyuncusunun Cannavaro'nun en güvendiği isim olan Brezilyalı yıldızı asla bırakmak niyetinde olmadığı vurgulandı.
TALİSCA'DAN AÇIKLAMA
Transferin gözdesi Talisca ise yaptığı açıklamada, "Herkesin Çin'e karşı ön yargısı var ama benim yok. Buraya geldiğimde 22 yaşındaydım. Manchester United'a transfer olmak üzereydim ama teklifi görünce Çin'i seçtim. Pişman mıyım? Değilim." demişti.
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