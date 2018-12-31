Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yılbaşı çekilişi 2019: Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru!
Milli Piyango sonuçları için beklenen an geldi. Yüz binlerce kişinin haftalar öncesinden satın aldığı çeyrek, yarım ya da tam yılbaşı biletlerine herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğreneceği 2019 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bilet numarasının girilmesiyle birlikte kolayca öğrenilebilecek olan 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları, tam ve sıralı liste olarak da görüntülenebilecek
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Milli Piyango büyük ikramiyesi, bu yıl alınan kararla 23.00 yerine 20.30'da çekildi. Sayıştay'ın Gölbaşı'nda bulunan yerleşkesinde gerçekleşen çekilişin ardından gözler, Milli Piyango İdaresi'nin bilet sorgulama ekranına çevrildi. 70 milyon liralık ödül ve diğer ikramiye tutarları kurumun internet sitesi üzerinden sorgulamaya açıldı.
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70 milyon liralık büyük ikramiye bu yıl tam bilete çıkması dolayısıyla tek bir ile, İstanbul'a isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazandıran numara ise Noter, basın mensupları ve halka açık çekilişte '7615536' olarak açıklandı
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Beklenen büyük ikramiye çekilişi öncesinde ise 7 milyon ve 1 milyon liralık ikramiyeler belirlendi. Bu ikramiyelerden 7 milyon liralık olanı kazanan iller, Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem olarak açıklandı. 1 milyon liralık büyük ikramiyelerin ise hangi illere isabet ettiği henüz açıklanmadı.
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AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU
0'dan 4'e kadar olan topların bulunduğu birinci küreden 4 numara çıktı.
İkinci küreye ise 5'den 9'a kadar olan numaralar atıldı. İkinci küreden 9 numara çıktı.
Buna göre amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.
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ÇEYREK BİLET SATIŞI YOĞUNLUKTA
Geçtiğimiz yılın satış raporlarını yayımlayan Milli Piyango İdaresi, toplam satışın yanı sıra çeyrek, yarım ve tam bilet satışları rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Önceki yılın satış verilerine göre 64 milyon 828 bin 430 bilet satışı gerçekleştiren idare, bu satışın 1 milyon 148 bin 861 adetini tam bilet, 3 milyon 463 bin 474 adetini yarım bilet, 64 milyon 828 bin 830 adetini ise çeyrek bilet küpüründe gerçekleştirdi.
Çıkan istatistiklerde, çeyrek bilet satışının toplam satışın yüzde 93’ünü oluşturduğu göze çarptı.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİNİ KAZANMA ORANI NEDİR?
Büyük ikramiyeyi kazanma oranı, piyango oyununda basılan bilet adedine göre değişmektedir. Bu oyunda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali normal çekilişlerde 1/600.000, özel çekilişlerde 1/700.000 ve 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ise 1/10.000.000’dur.
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ORTAK ALINAN BİLETLERDE ‘BİLET ORTAKLIĞI’
Genellikle seri biletlerde sık görülen bilet ortaklığı tek biletlerde de uygulanabiliyor. Satın alan kişilerin piyango bileti ya da biletlerinin arka bölümüne isim-soyisim ve imza atmaları halinde, biletlerin ortakları da resmiyete kavuşmuş oluyor. Böylece, bilet sahipleri kendilerini herhangi bir haksızlık karşısında güvence altına almış oluyor.
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Biletinize herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango ve Hurriyet.com.tr ana sayfalarında yer alan bilet sorgulama ekranlarından öğrenebilirsiniz