Yılan hikayesine dönen Falcao transferinde son dakika! Açıkladılar... | Galatasaray Transfer Haberleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Yılan hikayesine dönen Falcao transferinde son dakika! Açıkladılar... | Galatasaray Transfer Haberleri
Şampiyon Ligi kura çekimi ve Radamel Falcao transferi için görüşme yapmak adına Fransa’ya giden üç kişilik Galatasaray delegasyonundan sadece Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz İstanbul’a döndü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Galatasaray'da Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi... Haberi duyuran isim Manu Lonjon... İşte detaylar...
2
Başkan Cengiz THY’nin saat 18:20’deki Nice-İstanbul uçağı ile dönerken 22.15’te İstanbul’a indi ve Galatasaray’ın Kayseri deplasmanındaki kritik karşılaşmasını izleyemedi.
3
Falcao transferinde görüşmeleri sürdürmek ve nokta koymak adına İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar ise İstanbul’a dönmedi ve Fransa’da kaldı. İkiliye görüşmelerde önemli bir isim daha katıldı.
4
Görüşmede en kritik isim
Monaco’daki görüşmelere Falcao’nun menajeri Jorge Mendes de dahil oldu.
5
Bu transferdeki en önemli ve kritik isim olan Jorge Mendes, Monaco kulübü ile masaya oturdu.
6
Hem Falcao hem de menajeri Mendes Monaco yönetimine baskı yapsa da Fransız ekibi halen ikna olmuş değil.
7
Galatasaray oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalınması halinde 1.5 milyon Euro bonus gibi tekliflerde bulunmasına karşın Monaco peşin bonservis bedelinde ısrarcı.
8
Yahoo Sport Fransa muhabiri Manu Lonjon, sosyal medya hesabından "Galatasaray'a yakın bir kaynağa göre; sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'yu pazar günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor." iddiasını ortaya attı.
9
L'Equipe gazetesi ise "Monaco, Leipzig'ten Jean-Kevin Augustin'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Bu transferin ardından Radamel Falcao'nun ayrılığına izin çıkacak." iddiasında bulundu.
10
Galatasaraylı yöneticiler, bu transferde mutlu sona ulaşırlarsa Fransa’dan Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelecek.