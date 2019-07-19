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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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19 Temmuz 2019 - 13:16,

Yılan hikayesine döndü! Tuvana Türkay - Alper Potuk...

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay aşkında flaş bir gelişme yaşandı.

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Tuvana Türkay ile Alper Potuk 3. kez ayrıldı.

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Oyuncu Tuvana Türkay, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği yazılmıştı.

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2017'nin Nisan ayından beri ayrı kalan ikili, geçtiğimiz Eylül ayında aşklarına ikinci kez şans verdi.

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Ramazan Bayramı'nda Dalaman'da baş başa tatil yapan çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

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Türkay - Alper Potuk çiftinden yine ayrılık haberi geldi.

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Tuvana Türkay'ın yakın dostlarına, 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli milli futbolcu Alper Potuk ilişkisinin bittiğini söyledi.

7ALPERİ GÖRMEK İSTEMİYORUM

"ALPER'İ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Kendisini iki esmer kız ile aldatan sevgilisini affederek yeniden barışan Tuvana Türkay'ın yakın dostlarına, "Alper'i artık görmek istemiyorum" dediği ifade ediliyor.

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Tuvana Türkay, Onur Tuna ile başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filmi ile gişede başarı yakalamaya hazırlanıyor.

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