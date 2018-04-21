"Yetenekli ama faydasız..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray’ın ligde kredisinin kalmaması, Alanyaspor’un durumu, deplasmanlardaki maçlarda yaşanan kayıplar, Alanyaspor’un hücumcularının ve özellikle Fernandes’in yaşatacağı sıkıntılar, ligin artık son dönemine girilmiş olması ve haftaya oynanacak şampiyonluk maçı öncesi kazanma mecburiyeti, karşılaşmayı başka seviyeye taşımıştı.
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KEKLİK GİBİ...
Alanyaspor’un hücum hattı ne kadar etkili ise defansı da o kadar sıkıntılı. Bazı pozisyonlarda ışık görmüş keklik gibi dona kalan ve pozisyonları seyreden defans ile ligin altında olması normal aslında... Galatasaray ilk yarıda rakip savunmanın bu zaafından yararlandı ama rakibin en önemli ayağını da durduramadı. İkinci yarı rodrigues’in kaçırdığı net pozisyon maçın kırılma anı oldu. Galatasaray öyle bir gol yedi ki, var olmayan pozisyonu geri pasla Mariano başlattı, serdar ve Denayer seyretti, Muslera çıkmadı, serdar penaltıyı yaptı. Alanyasporlu oyuncular ne yaptı derseniz? Sadece beklediler ve savunmanın kendi kendini imha etmesini değerlendirdiler. Rakibin top kendisinde değilken bir şey yapmadan ve sadece bir kez topa dokunarak gol atabildiği bir defansa sahip G.Saray. Aynı zamanda ciddi maliyetle alınmış, koşan ama iş yapmayan, yetenekli ama faydasız, beklentileri karşılayamamış, takımı eksik oynatan bir 10 numarası var.
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MUHTEŞEM MUSLERA...
Ve bu savunma hataları ile, neredeyse her maç 1 eksik oynayarak, Muslera’nın acayip kurtarışları ve Gomis’in golleri ile yarışta zirvede kalan bir takım. Bu maçı Fatih Hoca’nın hamleleri ya da sinan’ın golü değil, sadece ve sadece Muslera kazandırdı. Muslera demek, takım demek. Muslera demek, şampiyonluk demek. Ama unutmamak lazım ki, haftaya oynanacak maç hata kabul etmez, eksik kaldırmaz, ciddiyetsizliği affetmez, ikramı etmez, geri dönülmez bir maç. Kazan, şampiyon ol...
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KANAT ATKAYA: ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ
OYUNUN hücum yönünde başarılı, renkli, üretken olan ama iş savunmaya gelince savruk, dengesiz ve dikkatsizliğinin bedelini ağır ödeyen iki takım. Maçın ilk 22 dakikasında gelen 3 gole şaşırmak yerine, skor 2-2’ye gelene kadar neden bu kadar beklendiğini sotmak daha doğru olur. Ne demek istediğimi ilk yaro sona ererken yaşanan “bir ana” bakmak yeterli olacaktır: Gomis’le 3-1’i bulmak üzereyken başarısız olan Galatasaray aynı pozisyonun devamında 2-2’den kıl payıyla kurtuldu. Özetle tam bir “vurdi, vurdi, vuruldi” maçı.
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Oysa Galatasaray, özellikle de berbat mı berbat deplasman karnesi göz önüne alındığında rüya gibi bir başlangıç yaptı. Önce 4’üncü dakikada Gomis’in takipçiliğiyle bulduğu gol geldi. Alanyaspor’un toparlanıp hızlı ve tehlikeli çıkışlarla üstüne gelmeye başladığı sırada Mariano’nun ceza sahasına bir el bombası gibi attığı topla “kendi kendini” vurmasıyla da farkı ikiye çıkardı. Fakat Galatasaray bu, rahat durur mu hiç? 22’de rakibi tekrar oyunun içine çekecek golü ne yaptı etti yedi.
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GOL KAÇIRMA ŞOVU
Sonrası daha önce de belirttiğim üzere pozisyon öldürme, gol kaçırma şovu şeklinde gelişti iki takım açısından da. İkinci yarıda Alanyaspor’un penaltıdan beraberliği yakalamasının ardından teknik direktör hamleleri geldi. Fatih Terim başta etkisini zaman içinde yitiren Rodrigues, durgun Feghouli ve ne işe yaradığını hakikaten anlayamadığım Belhanda’yı dışarı alarak hücum hattını tazeledi. Karşı ataklarla yeterince büyük tehdit oluşturduğunu düşünen Mesut Bakkal ise savunmasını güçlendirmeyi tercih etti. Neticede Fatih Terim’in attığı zar tuttu, Sinan Gümüş’ün attığı gol deplasmanda 3 puanı getirdi. Ancak Serdar Aziz’in de kart cezalısı olduğu düşünüldüğünde, haftaya oynanacak derbi maçında bu defans yapısından çok taraftarına ve şansına güvenmek zorunda Galatasaray. “Öldü öldü dirildi” şeklinde. özetlenebilecek maça bakıldığında vaziyet onu gösteriyor.
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RÜŞTÜ REÇBER İLE 3 SORU
G.Saray, Alanya karşısında kazanırken neden bu kadar zorlandı?
Sarı kırmızılılar kazancak bir oyun ortaya koymasa da Alanya’nın yaptığı hataları iyi değerlendirdi. Ama sezonun sonuna geldiğimiz bu süreçte iyi oyundan ziyade 3 puan önemlidir. Son haftalara yaklaşmışken önemli olan kazanmak.
Sinan Gümüş, Konya maçından sonra yine galibiyet golünü attı.
Fatih hocanın maç öncesi bir planı vardı... Sinan Gümüş özellikle kazanılması gereken zamanlarda sahaya sürülen bir isim. Şu ana kadar attığı gollerle hem hocasını haklı çıkardı hem de kendisinin G.Saray’ı için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.Bu galibiyet G.Saray’ı Beşiktaş derbisinde nasıl etkiler?
Derbiye rahat çıkmak için Alanya maçının kazanılması gerekiyordu. Tekrar ipleri kendi eline aldı Galatasaray... Beşiktaş derbisi gerçek anlamda sezonun kilidinin çözüleceği maç olacak.
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UĞUR MELEKE: KUPA ÇOK ETKİLEDİ
Her şeyden evvel, TFF’nin kupa-lig planlamasında Galatasaray’a büyük bir adaletsizlik yaptığının altını tekrar çizmek gerek: Beşiktaş ve Fenerbahçe lig-kupa-lig fikstürlerini 10 günde oynarlarken, Galatasaray’ın 3 maçı 7 güne sıkıştırılmamalıydı. Arada 1 gün fark olabilir, ama toplamda 3 günlük fark olmamalı. Ancak bu adaletsizlik, Galatasaray’ın inişli çıkışlı oyunları için tek başına yeterli bir mazeret değil. Çünkü dünyada 7 günde 3 maç oynayan ilk takım Galatasaray değil, sonuncusu da Galatasaray olmayacak. Dün akşam Galatasaray’la aynı saatlerde Tottenham’la karşılaşan Manchester United aynı kaderi yaşıyor mesela. 15, 18 ve 21 Nisan’da Galatasaray’la aynı saatlerde oynadılar 3 maçı. Ama Mourinho, Çarşamba akşamı Bournemouth müsabakasına tamamen işe yaramaz gördüğü oyuncularla değil, karma bir takımla çıktı. Fatih Terim’inse kupadaki Akhisar maçı kadrosu seçimi 2 sebeple hatalıydı:
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1)Kadroyu Muslera-Fernando dışında tamamen değiştirdiğinizde net bir as-yedek ayrımı oluşuyor. Akhisar önünde oynayan oyuncu da tam konsantre olmuyor, çünkü biliyor ki ağzıyla kuş tutsa da Alanya’da 11’de olmayacak. Ayrıca Başakşehir 11’i oyuncuları da hiç tehdit hissetmiyor, çünkü biliyorlar ki onlar aslar. Dün gece Belhanda ve Feghouli 70’er dakika saha elleri bellerinde dolaşabiliyorlar mesela.
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2)Akhisar tam bir kontra atak takımı. Fenerbahçe’yi yenmiş, Trabzon’u yenmiş. Galatasaray’a ligde korkulu rüya yaşatmış. Onlara karşı böyle “11 benzemez”le çıkıp yenilmek, bir kazanma serisi üretme şansınızı da ortadan kaldırıyor. Oysa 4-5 temel aksamı koruyup, karma bir ekiple sahaya çıksanız hem yeni oyuncular kazanma şansınız var, hem de maçı...
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Dün gece Alanya’da Galatasaray, yine Gomis’in muazzam oyun görüşüyle bir şeyler üretiyor ama durum 2-0’ken bile bir şeylerin ters gittiği hissediliyor. Ön tarafta bir hareketsizlik var, bütüncül hareket eden bir takım yok. Belhanda gamsız, Terim de onu muhtemelen daha erken değiştirmeyi düşünmüştür. Ama kupada herkes o kadar yok olmuş ki, kulübede de güven veren bir isim göremiyor. 67’de Yasin’i artık mecburen sokuyor. Durum böyle olunca özellikle deplasmanlarda Galatasaray’ın önünde iki yol kalıyor: Ya Muslera, Mariano, Gomis gibi yıldızların ekstra oyunlarıyla kazanıyorlar, ya da puan kaybediyorlar. Dünün sonucu, zor da olsa galibiyet oldu. Muazzam bir Gomis vardı sahada yine. Mariano kader maçlarında büyük oynamayı sürdürüyor. Muslera da son yarım saatte yine üstüne düşeni yaptı. Galatasaray da artık 29 Nisan saat 21’de Beşiktaş karşısında iyi bir sonuç almış olursa, çok büyük bir avantajı koymuş olacak hanesine.