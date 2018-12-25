Yerden yere vurdu! '40 yıldır böyle rezillik görmedim!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe 0-0'lık beraberlikle dönerken, bazı isimler hedefe kondu. İşte o flaş sözler...
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Fenerbahçe hayata yeni başlayan bebek (emekleme ve yürüme) misali önce kaybetmemeyi sonra da kazanmayı öğrenmelidir. Bu düşünceyi gerçekleştirebilmek için hem zamana ve hemde kişiye ihtiyacı vardır. Ersun hoca devre arasını iyi geçirmek için her türlü imkanı seferber edecektir. Ama olmazsa olmazı alınması gereken oyunculardır.
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ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - Bundan merak edilen, Comolli’nin hediyesi adamların Ersun Yanal tarafından nasıl işe yarar hale getirilebileceği değil, Fenerbahçe’nin ara transferde kimi alacağıdır. Üç forveti var, gol atan forvet lazım. Bir sürü orta sahası var, üreten oyuna katılan orta saha lazım. Güya stoperleri oturmuş, en az bir tane lazım.
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GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Ersun Yanal, 3. maçında takımına hem taraftarın hem de kendisinin istediği oyunu oynatmayı başardı. Sorun; bu oyuna karakter verecek oyuncu kadrosuydu. Deplasmanda olmalarına rağmen, hatta 10 kişi kaldıkları bölümden sonra bile Antalyaspor takımını kendi sahasında beklemeye mecbur ettiler. Kim zirvede, kim puan cetvelinin dibinde anlayamazdınız. Bülent Korkmaz eksik oyuncularını bahane edecektir ama kadro yetersizliğine hüküm verip, beraberliği kurtarmak, kazanmak adına da hiçbir formül geliştirmemek pahasına, puanı tercih etti.
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SERKAN AKCAN (FANATİK) - Fenerbahçe, tarihinin en kötü 17 haftasını geride bırakırken, Comolli’nin kurduğu kadronun ‘Büyük takımın forması ligi 3. bitirir’ klişesini çöpe atmanın dışında bir başarısı olduğunu söylemek zor. Ersun Yanal’ın gelişinin en çok Mehmet Ekici’ye yaradığına şüphe yok.
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EDİZ SIRAPINAR (MİLLİYET) - Fenerbahçe tarihinde ilk kez ligin ilk yarısını düşme potasında tamamladı. Kadere bakın ki yıllarca devre aralarında şampiyonluk için takviye yapan sarı-lacivertlilere bu kez ligde kalabilmek için transfer gerekiyor. Şu bir gerçek ki bu ligin en kötü takımı Fenerbahçe... Ve bu mevcut kadro ile asla bahar gelmez. Ali Koç ve yönetimi tarihe geçmek istemiyorsa radikal kararlarla bu takımı yeniden kurgulamalı... Bunu yaparken de Comolli’den yardım almamalı. Çünkü işin şakası kalmadı...
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EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi, Volkan Ballı'nın, "Samandıra Müdürü" olmasıyla herşeyin çabucak değişeceğini düşünenler yanılır. Hem de çok yanılır. Geçen sezondan daha büyük bir enkaz devraldıklarını söylemek gerek. Ne yani; bu küçük ama taraftar için büyük dokunuşla Fenerbahçe her rakibe 3'er 5'er mi atacaktı? Elin Fransız'ına, Hollandalısına verdiğimiz kredinin yarısını, "bizimkilere" verelim. Eksiği yok fazlası var Fenerbahçe'nin! Kadro mühendisliği yaparken, aynı tip oyuncuları doldurmuşlar. Mesela kolay marke edilir kreatif ayakları var!
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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Fenerbahçe’de koşucular, yürekliler, mücadeleciler var ama yetenekli çok az. M.Ekici de bu az sayıdaki yetenekliden biri. Ama bazen yeteneğini göstermeye değil, savaşmaya odaklanıyor sanki. İlk devrede tek başına Antalya takımı kadar faul yaptı (3). Bir de kart gördü. Bence Ekici’nin ana işi bu değil.
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ZEKİ UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ) - Soldado tel tel döküldü; yerine giren Slimani de çoktan tatil havasına girmiş bir görüntüdeydi. Roman Neustadter'in kırmızısından sonra Fenerbahçe'nin maçı kazanma umutları iyice tükenmişti. İki hoca da takımlarına korkak futbol oynattı. Bu formsuz Ersun Yanal'ı gördükten sonra Aykut Kocaman'ı adeta mumla arar Fenerbahçe...
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MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - 3 puanlı sistemde ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan takımların yüzde 64’ü alt lige düştü. Fenerbahçe 17 maçta 16 puan ve 16 gole ulaşabildi. Bu kabusun da ötesinde kıyamet gibi bir durum. Bu nasıl düzelir. 2 haftadır daha net gördük ki bu salt teknik direktörlük bir durum değil. Transferler olacak kuşkusuz. Ama Jailson döndüğünde Ersun Yanal’ın en önemli oyuncusu olabilir.
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AHMET ÇAKAR (SABAH) - Ersun Yanal'ı mesih gibi göreve getirdiler. Başkan Ali Koç ve yönetim istemediği halde taraftar baskısı Yanal'ın gelmesini kaçınılmaz kıldı. Peki geçen haftaki Erzurum ve dün geceki Antalya maçlarında ne değişti? Dün geceye bakıyoruz, Antalyaspor'un yarısı belki de daha fazlası kadroda yok ama Fenerbahçe'nin oynadığı futbol, futbol falan değil... Sonuçta Fenerbahçe ligin tam yarısını 17'inci sırada bitirdi ve ben 40 yıldır böyle bir rezillik hatırlamıyorum.
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Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla döndü.
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Sarı lacivertliler ligin ilk yarısını 17. sırada küme düşme hattının içinde kapattı.
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Fenerbahçe'nin durumu en çok sarı lacivertli taraftarları kahrederken gözler ikinci yarı için yapılacak transferlere çevrildi.
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Sarı lacivertli takımda devre arasında geniş çaplı bir operasyonun yapılması bekleniyor.
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Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transferler için düğmeye en kısa sürede basılacak.
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"Problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Fenerbahçe şeklen bu sıralamadadır."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın ligdeki pozisyonunu hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini söyledi...