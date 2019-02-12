Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yer yerinden oynayacak! Salah için 200 milyon euro...
Serie A'da son 7 sezonda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Juventus, bu sezon da amacına çok yakın ancak Torino ekibi gelecek sezon için çok büyük bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Hedef: Mohamed Salah!
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Arap basınından bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sky News Arabia'da yer alan habere göre, Juve sezonun bitmesiyle Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için büyük bir harekat başlatacak.
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Ronaldo da onay verdi
İtalyan medyasına da bomba gibi düşen habere göre, Juve Mısırlı oyuncu için 200 milyon euroluk bir bonservis bedeli önermeyi düşünüyor.
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Salah'ın transferi olursa, Mısırlı oyuncu Neymar'dan (222 milyon euro) sonra dünya tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak.
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Liverpool Premier Lig'de Manchester City'le liderliği paylaşırken, Salah da Agüero'yla birlikte 17'şer golle gol krallığında liderlik koltuğunu paylaşıyor.
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Salah'ın piyasa değeri şu anda 150 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Mohamed Salah Avrupa'daki ilk golünü 2012 yılında Basel formasıyla kaydetmişti...