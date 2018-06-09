Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yer yerinden oynayacak... G.Saray'a tarihi transfer çalımı!
Ali Koç'un başkanlığı sonrası Fenerbahçe adeta transfer için gaza bastı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hedefte ise Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir yıldız var... Sarı lacivertliler bu oyuncu için kulübüyle masaya oturdu. Eğer bu transfer gerçekleşirse adeta yer yerinden oynayacak...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın takımda kalması için büyük uğraş verdiği yıldız oyuncu için ezeli rakip Fenerbahçe harekete geçti. Galatasaray, takıma sezonun ikinci yarısında büyük katkı sağlayan Yuto Nagatomo'nun transferi için düğmeye basıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Japon futbolcunun bonservisini almak için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, İtalya'nın yolunu tuttu. Albayrak, Milano'da, İnter sportif direktörü Piero Ausilio ile görüşürken Ausiloi, bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız oyuncu için 4 milyon euro talep etti. Buna karşılık Albayrak ise 2 milyon euro vermeye hazır olduklarını bildirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İki takımın 3 milyon euro'ya el sıkışması beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ali Koç ile yeni bir sayfa açan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin de Nagatomo ile ilgilendiği ve görüşme için randevu talep ettiği ifade edildi. Albayrak, 31 yaşındaki başarılı futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmamak için fiyat artıracak ve transferi bitirmeye çalışacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İnter küçük bir kazanç da olsa kulübün kasasına nakit olarak girecek her rakama evet demeye hazır. Nedeni ise FFP kuralları ile başı dertte olan İtalyan kulübün, UEFA'ya 40 milyon euro kazanç elde etme taahhüdü vermesi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Zamana karşı yarışan İnter'in bu yüzden Abdürrahim Albayrak'ı Milano'ya davet etti. Ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesi planları değiştirdi. (Fotomaç)