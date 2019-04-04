Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den tarihi hamle ve büyük transfer...
UEFA ile yapılan 3 yıllık Finansal Fair Play anlaşmasında 65 milyon euro ekside bulunan Fenerbahçe'de büyük gün geldi...
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Yönetimin hem kulübe mali destek sağlamak hem de olası bir cezadan kurtulmak için düzenlediği 'Fener Ol' kampanyası bugün start alıyor...
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FB TV'de saat 19.07'de projenin detayları taraftara anlatılacak.
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'Bağış', 'sponsorluk' ve 'reklam' şeklinde iştirak edilebilecek projeden toplanacak yardımlar ile FFP bütçesindeki açığın kapatılması hedefleniyor.
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Bunun için en az 350 milyon lira gerekiyor. Devletten kampanya için bir yıl süre ve 1 milyar lira'ya kadar izin alındı.
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Fener ol kampanyası için FFP anlaşmasının biteceği 31 Mayıs'a kadar 57 gün süre var.
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HER GÜN 1 MİLYON 140 BİN EURO GEREKİYOR
Yönetim her gün 1 milyon euro bile toplasa taahhüt edilen 65 milyon euro'luk açığı kapatamıyor.
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Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya verdiği sözü tutması için 4 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar her gün en az 1 milyon 140 bin euro toplaması şart.
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Öte yandan Hürriyet'in haberine göre; Kulübün içinde bulunduğu maddi sıkışıklıktan ve UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair Play yaptırımlarından kurtulmak için başlatılan kampanyada Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı, İlker Ayrık, Emre Karayel, Şevket Çoruh gibi ünlülerin önemli roller alması planlanıyor.
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Söz konusu ünlüler sık sık görsel medyadan yapılacak canlı yayınlara katılarak, ‘Fener ol’ seferberliğini anlatacak.
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Tarihi kampanyayla hedefe ulaşmak isteyen sarı lacivertliler, önümüzdeki sezon için ise büyük hedefi belirledi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik forvette...
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Şu ana kadar Habib Diallo (Metz), Mbwana Samatta (Genk) ve Luuk de Jong (PSV) gibi isimler için nabız yoklanırken, temaslar devam ediyor.
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Sezon başında alınan Slimani ve Frey'den eli yanan yönetim bu kez skor yükünü sırtlayacak kalitede bir santrfor arıyor. Ancak bunun için kaynak gerek...
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Bugün başlayacak 'Fener ol' kampanyası bu açıdan da önem taşıyor.
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İNGİLİZ EKİPLERİ DE PEŞİNDE
Sarı-lacivertlılerın, beklenen gelirin üstüne çıkılması halinde transferde de hedefi büyüteceği belirtildi. Düşünülen adaylar arasında Edin Dzeko'nun da yer aldığı iddia edildi.
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Roma ile bir yıl daha kontratı bulunan Boşnak oyuncu, İngiliz ekiplerinin de radarında bulunuyor.
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Fenerbahçe, yardım kampanyasının gidişatına göre bu transfer için daha ciddi bir şekilde devreye girmeyi planlıyor.
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Edin Dzeko bu sezon 31 maçta 12 gol, 8 asist üretti. Kariyerinde Manchester City, Wolfsburg Teplice, Usti nad Labem ve Zeljeznicar formaları giyen Edin Dzeko, 1.93 boyuyla havadan ve yerden oldukça etkili bir forvet.
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"City zamanlarımdan daha iyiyim"
Roma forması giyen Edin Dzeko, Manchester City zamanlarından daha olgun ve iyi olduğunu ifade etti.