Yer yerinden oynayacak! F.Bahçe'ye dünya starı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı lacivertliler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'nin hedefinde ise bir dünya starı var. İstanbul'a ayak bastığında yer yerinden oynayacak... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Damien Comolli ve Cocu önderliğinde tüm hızıyla sürdürüyor. Cocu takımını yeni sezona hazırlarken Comolli'de yeni isimlere kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Balotelli son iki sezonda gayet başarılı bir sezon geçirdi ve bugüne kadar gösterdiği disiplinsiz futbolcu imajından da uzak durdu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Balotelli, son iki sezonda Nice formasıyla 66 maçta 43 gol sevinci yaşadı. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yıllar sonra İtalya Milli Takımı'na yeniden davet edilen Mario Balotelli, Suudi Arabistan ile oynanan hazırlık maçında takımının ilk golünü atmıştı. Balotelli'nin golünü izlemek için videoya tıklayınız...