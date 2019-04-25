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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25 Nisan 2019 - 11:52,

Yer yerinden oynayacak! 2019-2020'de...

Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala yeni sezon için çalışmalar şimdiden başladı. İşte o sıcak gelişme...

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1/21

2019-2020 sezonunda büyük değişikliklere hazırlanan Fenerbahçe'de en az 10 isimle yollar ayrılacak. Sarı lacivertliler, hem Türkiye'den hem de yurt dışından önemli transferlere imza atacak.

2/21

Önümüzdeki yıl sarı lacivertli formaya yakın futbolcular arasında çok sürpriz isimler de var.

3/21

Edin Visca - Başakşehir

4/21

Yacine Brahimi - Porto

5/21

Josip Drmic - Borussia Mönchengladbach

6/21

Vedat Muriqi - Rizespor

7/21

Shinji Okazaki - Leicester City

8/21

Andre Schürrle - Dortmund

9/21

Emre Kılınç - Takımı: Sivasspor

10/21

Luciano Narsingh - Swansea

11/21

Kostas Fortounis - Olympiakos

12/21

Ryan Babel - Fulham

13/21

Dedryck Boyata - Celtic

14/21

Lucas Zelarayan - Tigres UANL

15/21

Caner Erkin - Beşiktaş

16/21

Mbwana Samatta - Genk

17/21

Nazım Sangare - Antalyaspor

18/21

Nana Ampomah - Beveren

19/21

Zanka - Huddersfield

20/21

29 yaşındaki Yacine Brahimi, 5 sezondur Porto forması giyiyor...

21/21

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