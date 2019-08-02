Yeni trend Panik Odaları! Mesut Özil'den sonra...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Dünyaca ünlü futbolcular lüks hayatları ile sık sık gündeme gelirken bu durum onlar için aslında büyük bir tehlike hali almaya başlıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
En son yaşanan örnekte ise Arsenal forması giyen Mesut Özil takım arkadaşı Sead Kolasinac ile saldırıya uğramıştı.
2
Liverpool'da forma giyen Mane'nin evi, Bayern Münih ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı sırasında soyulmuştu. Peki futbolcular güvenliklerini sağlamak için neler yapıyorlar?
3
Yıldız isimler arasında Panik odaları trend olmaya başladı.
4
Fiyatları 40 bin pound ile 1 milyon pound arasında değişen Panik Odaları hırsızlık sırasında evdeki aileler için güvenli bir saklanma yeri sağlıyor.
5
David Beckham kısa süre önce ailesinin yaşadığı Kensington bölgesinde, 24 saat ve 60 kameralı bir CCTV (Kapalı Devre Televizyon) sistemi kurdu.
**Kapalı Devre Televizyon sistemi kameraların görüntü sinyallerini belirli bir konuma ilettikleri sistem. Televizyondan en önemli farkı sinyalin herkese açık bir biçimde taşınmaması. Kısaca CCTV çalışmakta olduğu banka, şirket, hava alanı gibi tesislerin kullanımına mahsus bir televizyon sistemi.
6
Panik Odası genel müdürü Paul Weldon bilgilendirme yaparken şu ifadeleri kullandı, 'Panik odası, kendi kendine yeten bir odadır, eğer ev yıkılırsa, aile o odaya girebilir, güvenli ve emniyette olabilir ve yıkıma karşı bağımsız iletişim halinde olabilir. Kurşun geçirmeyen Panik Odalarına değerli eşyalar, sanat eserleri, kasalar saklanabilir'
7
Premier Lig futbolcularından Marcus Rashford, Mark Noble ve Phil Jones ailelerini korumak için özel eğitimli bekçi köpekleri tercih ediyor. Leicestershire merkezli olan Chaperone K9 şirketi Alman çoban köpeği ve Belçika Malinois köpeğini tercih ediyor. Bu köpekler soygun gibi çeşitli tehditleri tanıyabiliyor ve bunlarla başa çıkabiliyor. Köpeklere Birden fazla saldırgan varsa, saldırganları uzak tutmak için sürekli olarak havlamaları ve tehdit arasında kendilerini konumlandırmaları öğretiliyor.
8
Bir diğer korunma yöntemi ise özel korumalar. David Beckham ve ailesi bazıları SAS eğitimli güvenliklerle korunuyor.
9
Brezilyalı süper yıldız Dani Alves, Titan Güvenlik ile anlaşarak özel korumalar tuttu. Özel güvenlikler sahadayken iki yönlü kulaklıklı radyo desteği sağlıyor.
10
Mesut Özil ve Kolasinac'a yapılan saldırının ardından futbolcuların daha fazla kişisel güvenlik arayışına gireceği tahmin ediliyor. 26 yaşındaki Kalkan Güvenlik Müdürü Alex Lee futbolcuların mülklerinden uzakta olduğu zamanlarda özel güvenliklerin devriye atmasını önerdi ancak yıldız isimlerin daha çok teknoloji ile güvenlik sistemini tercih ettiğinin de altını çizdi.