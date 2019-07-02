Yeni transferin film gibi hayat hikayesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trabzonspor sezonun en flaş transferlerinden birine imza atarak Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'i 2-1 yıllığına renklerine bağladı.
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Bordo mavililerin kariyeri başarılarla dolu yıldız futbolcuyu transfer etmesi Avrupa basınında da geniş yer buldu.
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Bir Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig şampiyonluğu bulunan Obi Mikel'in kariyeri kadar hayat hikayesi de dikkat çekiyor.
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32 yaşındaki futbolcunun filmlere konu olacak bir hayat hikayesi var.
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1987 yılında Nijerya’da dünyaya gelen futbolcunun asıl adı John Michael Nchekwube Obinna.
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Babası bir memur, annesi de çalışan bir bayan olan Obi Mikel'in hayatı daha küçük yaşlarda sokakta futbol oynarken sergilediği yeteneği değişiyor.
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Mikel'in yeteğini keşfeden kişi ise Alhaji Babawo Muhammed Adamu oldu. Adamu genç Mikel'e sponsor olarak, müthiş futbol kariyerine başlamasını sağladı.
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John Obi Mikel özel hayatında ise sansasyonel günler yaşadı. Rus milyarder Olga Alegra ile ilişki yaşadı.
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Olga'yı Nijerya’da Sabun güzeli seçilen Sandra Okagbue ile aldattı.
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Bir süre sonra ilişkilerini düzelten Obi Mikel - Alegra çifti evlilik kararı aldı.
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Olga Alegra ile evliliğinden iki kız çocuğu bulunan tecrübeli futbolcunun yaşadığı iki yasak aşktan da iki çocuğu bulunuyor. Nijeryalı yıldız evlilik dışı iki çocuğuna da sahip çıkarak Londra'da ev tuttu.
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Babası kaçırıldı maça çıktı
Obi Mikel’in babası Pa Michael Obi 2011 yılında Nijerya'da kaçırıldı. Polisler düzenledikleri operasyonla baba Mikel'i kurtardı.
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Baba Mikel 2018 yılında ikinci kez kaçırıldı ve fidye istendi. O tarihte Nijerya Milli Takımı’nda olan John Obi Mikel babasının kaçırıldığını maça çıkmadan 4 saat önce öğrendi.
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Karşılaşmaya çıkma kararı alan Mikel yaptığı açıklamada, “Kafam allak bullak olmuştu. Ne yapacağımı şaşırmış bir durumdaydım. Bana yetkililere haber verirsem veya birine söylersem, anında babamı vuracaklarını söylediler. Ancak 180 milyon Nijerya halkını hayal kırıklığına uğratamazdım. Çıktım ve halkıma konsantre olarak işimi yaptım” ifadelerini kullandı.
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Nijerya'nın Plateau United takımında keşfedilen John Obi Mikel, 2004 yılında Norveç'in Lyn kulübünün kadrosunda katıldı.
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Başarılı oyunuyla İngiliz kulüplerinin radarına giren Mikel, 2006 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'nin yolunu tuttu.
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2017 yılında kadar 11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea'de yıldızlaşan Nijeryalı orta saha, 2017 kışında Çin'in TJ Teda takımına transfer oldu.
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Çin macerası 2 yıl süren Obi Mikel, 2019 yılında İngiltere'ye geri dönerek Middlesbrough ile sözleşme imzaladı. Mikel, geçtiğimiz sezon Middlesbrough formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı.
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249 Premier Lig, 59 Şampiyonlar Ligi maçı bulunan Nijeryalı oyuncu Chelsea’de tam 372 maçta forma giydi. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea formasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı oynadı.
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Chelsea ile bir Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig şampiyonluğu, 4 FA Cup, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve bir de Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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Ayıca 2013’te Nijerya ile Afrika Kupası’nı da müzesine götürdü.