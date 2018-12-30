Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni transferi canlı yayında açıkladı! 'O artık Beşiktaşlı...'
Beşiktaş için transfer konusunda flaş bir açıklama geldi.
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Beşiktaş'ın yeni transferini Hürriyet Spor Yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran açıkladı.
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Kenan Başaran, Haber Global'deki "Kontra" programında şunları söyledi...
-Beşiktaş'ta Tolgay gündemde. Kadro dışı kararını yönetim vermişti. Af kararını da yönetim verdi. Şimdi top Şenol Güneş’te. Bilgim Şenol Güneş’in bu af kararına uyarak Tolgay’ı kampa götüreceği yönünde.
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- Oğuzhan meselesi var. Atiba dökülüyor. Medel düşüşte. Oğuzhan iyi durumda değil. Düşün Baba Hakkı’nın pazubandını takan adam olarak maçtan sonra gece kulübünde sabaha kadar eğleniyorsun. Buraların adamı olmadığını kendisi gösteriyor. Tolgay’ın stratejik önemi artı. Yönetim Tolgay’ı takasta kullanmayı kesin olarak düşünmüyor. Ozan hazır olsaydı olabilirdi.
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- Yönetim kurulu Guti, Tamer Tuna ve diğer adayları konuşmuş. Fikret Orman tüm yöneticilere söz hakkı vermiş. Tırnak içinde Şenol Güneş muhalifleri az ama güçlü isimler. Ama diğerlerinin yaptığı değerlendirmeler Fikret Orman tarafından makul görünmüş.
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- O toplantıda konuşulanlar şu... Guti, Tamer gibi birini getirirsek bu ortamda 6 ayda onların parıltılarını mahvedebiliriz. Onların da kulüpteki geleceklerini yok edebiliriz. Her şeye rağmen toparlayacaksa bizi Şenol Güneş toparlar.
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- Gelin, hocaya 1 sene daha sözleşme verelim. Hem güven gösterisi olur hem de oyuncular da görür. Kongre yaklaşıyor. Seçim var. Şenol Güneş’i bir şekilde hedef gösterip, başarısızlığın sorumlusu olarak kongreye gidildiğinde el kuvvetlenecek.
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- Fikret Orman bu görüşlerin hepsini dinleyerek böyle bir yol izliyor. Ama ben yine de bunun 5 ayı kurtarmaya yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum.
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- Burak Yılmaz’ın artık Beşiktaşlı olması ihtimali yüzde 99. Hafta başı görüşme var. Mehmet Ekici olayından başlayarak iki kulüp arasında sıcak ilişkiler var. Trabzonspor ısrarla Tolga Zengin’i de istiyor. Bu iş bitmek üzere. Maddi olarak zor bir transfer ama Burak Yılmaz, Trabzon'da kazandığından daha az bir ücrete gelmeye hazır. Vagner Love defteri de kapanmak üzere. Beşiktaşlı futbolcu alacaklarına karşılık bonservisini alıp ülkesine dönme amacında. Beşiktaş stoper, sağ bek ve santrfor almak istiyor. Sadık transfer edilirse Şenol Güneş onu zaman zaman sağ bek olarak da kullanabilir.
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- Galatasaray'ın Falcao'ya 9 milyon Euro vermesi fantazi futbola girer. Bu transfer bu rakamlarla anlaşılması çok güç bir olay.
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- Fenerbahçe'de Slimani'nin yanı sıra Harun Tekin de hayal kırıklığı oldu. Volkan Demirel dönse Fenerbahçeliler kimin kaleye geçmesini ister? Tartışılmaz bile...
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Liverpool adım adım şampiyonluğa koşuyor!
Premier Lig'in namağlup lideri Liverpool, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta, Arsenal'i 5-1 yendi. Kırmızılar gelecek hafta son şampiyon Manchester City'ye konuk olacak...