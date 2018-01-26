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Futbol

Şenol Güneş'i çıldırtan olay! Kasımpaşalı futbolcu...

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İşte mücadeleden öne çıkan o anları sizler için derledik...

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Beşiktaş Kasımpaşa maçında Beşiktaş, çok rahat bir ilk yarı geçirdi. Devreyi 2-0 önde kapatan Kara Kartal, ikinci yarıda kabus dolu anlar yaşadı...

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Yeni transfer Cyle Larin tribünden maçı izledi. Tribünlerden etkilenen Kanadalı'nın sakin mizacı dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Anderson Talisca, 18. ve 25'inci dakikalarda attığı 2 kafa golüyle takımının ikinci devreye 2-0'lık avantajla girmesini sağladı ama ikinci devrede Sambacı'ya nazar değdi.

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Taç çizgisinde top savaşına giren Talisca'ya Kasımpaşalı Popov sert bir müdahalede bulundu. Talisca bileğini tutarak acı içinde yerde kaldı. Şenol Güneş'e çok yakın bir yerde cereyan eden olay karşısında deneyimli çalıştırıcı çok öfkelendi. Güneş Popov'a öfkesini belli etti ve bu kadar sertliğe gerek olmadığını ifade etti.

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Tedavinin ardından 5 dakika dayanan Brezilyalı futbolcu yerini Vida'ya bıraktı.

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Ayrıca soğuk havaya rağmen Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya ilgi gösterdi. İşte o anlar objektiflere böyle yansıdı... Mücadeleden öne çıkan kareler ise şu şekilde oldu...

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Futbol

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