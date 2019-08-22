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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22 Ağustos 2019 - 20:58,

Yeni transfer ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

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Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

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Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı.

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Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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Yeni transfer Georges-Kevin N’Koudou ilk antrenmanına çıkarken, Domagoj Vida da takımla birlikte çalıştı.

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İdmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı.

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Beşiktaş, yarın akşam saat 20.30’da Beşiktaş Park'ta Göztepe ile Süper Lig maçı oynayacak.

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